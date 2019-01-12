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Mağaza mağaza dolaşıp kıyafet çalan hırsız, kıskıvrak yakalandı

Eskişehir'de farklı giyim mağazalarından farklı tarihlerde kıyafet çaldığı belirlenen hırsız, polis tarafından düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı.

12 Ocak 2019 Cumartesi 16:21
Mağaza mağaza dolaşıp kıyafet çalan hırsız, kıskıvrak yakalandı

Eskişehir'de farklı mağazalardan 12 bin lira değerinde giyim malzemesi çaldığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bir mağazadan kıyafet çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, bölgede yaptığı araştırmada, şüphelinin A.A. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheliye ait araçtaki aramada, farklı mağazalardan çalındığı belirlenen 12 bin lira değerinde giyim malzemesi ele geçirildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 16:21
  1. Eskişehir
  2. Eskişehirspor
  3. Hırsızlık
  4. mağazalardan kıyafet çalan hırsız
  5. hırsız yakalandı

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