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Mağaza çalışanı kadına cinsel saldırı şüphelisi tutuklandı

Samsun'un Kale Mahallesi'nde bulunan bir AVM'de çalışan kadın personele cinsel saldırıda bulunup yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

03 Ocak 2019 Perşembe 18:35
Mağaza çalışanı kadına cinsel saldırı şüphelisi tutuklandı

Samsun'da alışveriş merkezinde mağaza çalışanı S.Ç.'ye (30) cinsel saldırıda bulunup yaraladığı öne sürülen Mehmet Çiftçi (24), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Olay, dün akşam saatlerinde Kale Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde meydana geldi. Alışveriş merkezine gelen Mehmet Çiftci, iddiaya göre burada bir giyim mağazasında kadın görevli S.Ç.'ye cinsel saldırıda bulundu. Saldırı karşısında kendini korumak için Çiftçi ile boğuşan kadın yere düşerek yaralandı. Olaya tanıklık eden mağaza personeli de güvenlik görevlilerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine mağazaya gelen güvenlik çalışanları, yakaladıkları şüpheliyi, polis ekiplerine teslim etti.

Gözaltına alınanan şüpheli, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 18:35
  1. Samsun
  2. Mağaza çalışanı kadına cinsel saldırı şüphelisi tutuklandı
  3. Cinsel saldırı
  4. Tutuklama kararı
  5. Mehmet Çiftçi

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