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Aktüel Magarsus dizisi Hepsiburada Premium’un katkılarıyla geliyor
Aktüel

Magarsus dizisi Hepsiburada Premium’un katkılarıyla geliyor

Yeniakit Publisher
2023-08-08 16:58:00 -
Magarsus dizisi Hepsiburada Premium’un katkılarıyla geliyor

Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul, Merve Dizdar ve Ercan Kesal’ın başrolünde yer aldığı Magarsus’un ilk iki bölümü BluTV’de 10 Ağustos’ta izleyicilerle buluşacak.

Magarsus ilk iki bölümü BluTV’de 10 Ağustos’ta izleyicilerle buluşacak. Dizinin kadrosunda Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul, Merve Dizdar ve Ercan Kesal gibi isimler yer alıyor.

Magarsus, Çukurova'nın bir sahil ilçesi olan Sarıbahçe'de narenciye ticareti yapan Kurak Ailesi’nin hem kendi içlerinde cereyan eden hem de bölgede hakimiyet kurmaya çalışan dış güçlerle olan mücadelesini konu ediyor. Çekimleri Adana’nın Karataş, Sarıçam ve Yumurtalık ilçelerinde geçen dizinin set süresi ise yaklaşık 2 ay sürdü. Magarsus’un basın ön gösterimi ise 7 Ağustos 2023 Pazartesi günü Soho House’da özel bir etkinlikle yapıldı.

BluTV CMO’su Merve Naz Atmaca Özdurak konuşmasında“"Türkiye'nin ilk ve lider yerli video platformu olarak bu toprakların hikayelerinin gücüne inanıyoruz. Magarsus hem senaryosu hem de oyuncu kadrosuyla ilk günden beri bizi çok heyecanlandıran bir proje, tanıtımlara aldığımız olumlu geri dönüşler ve izleyicideki heyecan ise yılın dizisi olacağına inancımızı perçinledi. Hepsiburada Premium ile geçtiğimiz sene başlayan başarılı iş birliğimiz çerçevesinde BluTV’nin premium içeriklerini Hepsiburada Premium üyelerine ulaştırıyoruz. Hepsiburada Premium’un katkılarıyla Magarsus’un daha geniş kitlelere ulaşacak olmasından mutluyuz ve herkesi 10 Ağustos’ta Magarsus’un ilk 2 bölümü için BluTV’ye davet ediyoruz.” dedi.

Hepsiburada Pazarlama Grup Direktörü Görkem Dereli ise, “Türk yapımlarının tüm dünyadaki başarısı hepimizin göğsünü kabartıyor. Bu anlamda Türk yapımlarına olan katkılarından dolayı BluTV’ye teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Hepsiburada Premium, Hepsiburada’nın üyelik bazlı sadakat programı ve üyelerine birçok fayda sağlıyor. Geçtiğimiz ay 1. yılını kutladığımız ve şu an 1.3M üyesi olan Hepsiburada Premium’un en önemli ayrıcalıklarından biri - yola çıktığımız ilk günden beri bizimle olan - hediye BluTV üyeliği. Bu güzel iş birliğimizin, uzun yıllar devam etmesini umuyoruz. Yılın en iddialı yerli yapımlarının arasına giren Magarsus’u merakla bekleyen tüm izleyicileri Hepsiburada Premium’un ayrıcalıklı dünyasına da bekliyoruz.” dedi.

Üyelik boyunca “Premium” izleme ayrıcalığı

Hepsiburada Premium’un katkılarıyla ekrana gelen Magarsus’u, Premium üyeleri üyelik süreleri boyunca hediye BluTV üyelikleri sayesinde 10 Ağustos’tan itibaren izleyebilecekler. Geçtiğimiz ay birinci yıldönümünü kutlayan Hepsiburada Premium’un 1 milyondan fazla üyesi bulunuyor.
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