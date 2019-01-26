Maduro'ya destek mitinginde sürpriz isim! "Kardeşler" diye hitap etti

Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes, Kadıköy'de Venezuela halkıyla dayanışma amacıyla yürüyüş yaptı.

Kadıköy Süreyya Operası önünde toplanan grup, Türkiye ve Venezuela bayrağı açıp, "ABD Venezuela'dan elini çek", "Venezuela halkı yalnız değildir", "Kahrolsun emperyalizm", "Emperyalistler her zaman kaybeder" yazılı dövizler taşıdı.

Kadıköy Altıyol'a kadar yüreyen gruba Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Reyes de destek verdi.

"Kardeşler" diye hitap etti

Reyes konuşmasına Türkçe olarak "Kardeşler buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederiz" diyerek başladı.

Reyes, "Dış güçler her zaman dünyada kendilerinin savaşlarını göstermeye çalışıyorlar. Ama dünya beş ülkeden daha fazla. Savaş devam ediyor. Bolivarcı devrim devam edecek. Bolivarcı devrim kültürel, politik bir bütünü ele almaktadır. Devrim devam ediyor" dedi.

TKP İstanbul İl Bürosu üyesi Zehra Güner ise Latin Amerika halkının baş düşmanı ABD'nin yıllardır denediği tüm müdahalelerin halk tarafından püskürtüldüğünü ve defalarca başarısızlığa uğramış olmasına rağmen 'güvenlik açısından olağanüstü tehdit' ilan ettiği Venezuela'ya bir kez daha saldırdığını ifade etti.

Güner, "Tıpkı 2002'de başkan Chavez'e karşı girişilen darbe sırasında olduğu gibi büyük bir irade ile Miraflores Başkanlık Sarayı'nın önüne akın eden ve egemenlik haklarına sahip çıkan Venezuela halkı bu oyunu bozacaktır" diye konuştu.