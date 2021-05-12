Maduro'nun tarihe geçen Filistin sözleri yeniden gündem oldu!

İsrail'in Mescid-i Aksa baskını ve Filistinlilere yönelik insanlık dışı müdahalesinin ardından, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun tarihe geçen Filistin konuşması sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

İsrail'den Gazze Şeridi'ne hava harekatı

Mescid-i Aksa'ya baskın yaparak Filistinlilere ses bombalarıyla saldıran İsrail, Gazze Şeridi'nde hava harekatı başlattı. Sivilleri hedef alan İsrail'in saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu onlarca kişi hayatını kaybederken yüzlerce Filistinli yaralandı.

Hamas, Filistinlileri hukuksuz bir şekilde göçe zorlayan İsrail'e verdiği sürenin dolmasının ardından Tel Aviv'i bombalamaya başladı. İsrail televizyonları, Tel Aviv'in vurulduğunu duyurarak başkentin cehennem yerine döndüğünü belirtti.

Maduro'nun tarihi 'Filistin' konuşması

Tüm bu yaşanan gelişmelerin ardından başta Türkiye olmak üzere dünya üzerinde Filistin'e destek gösterileri yapılırken; sosyal medyada Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun Filistin'le ilgili yaptığı tarihi konuşması yeniden gündeme geldi.

Maduro yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

Filistin halkına yapılan katliama seyirci kalmak bana acı veriyor. Artık ölümlere alışmışlar. Dünya, katliam karşısında kör ve sağır olmuş. Çoğu korkak liderler de resmi bir yazı geçip olaylardan üzüntülerini belirtip kınıyorlar… Asıl endişelenen kolunu kaybeden Filistinli çocuklardır. Çocuklarını kaybeden ailelerdir. Sözde yasaklanan misket bombalarının başlarına ne zaman yağacağından endişe duyan Filistinli çocuklardır. Yeter be! Artık yeter! Birleşmiş Milletleri adaleti sağlamaya çağırıyorum. Uluslar arası Ceza Mahkemesi’ni adaleti sağlamaya çağırıyorum.