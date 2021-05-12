  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Erzurumspor ve Ankaragücü küme düştü
ABD Kongre üyesinden Biden'a çağrı: Derhal devreye girmeli
Katil İsrail, Gazze'de 13 katlı binayı vurdu!
Flaş çağrı: Filistin direniş gruplarına SİHA verilsin
Gündem Maduro'nun tarihe geçen Filistin sözleri yeniden gündem oldu!
Gündem

Maduro'nun tarihe geçen Filistin sözleri yeniden gündem oldu!

İsrail'in Filistin'e yönelik hukuksuz müdahalesi ve uluslararası kamuoyunun insanlık dışı olaylara sessiz kalması, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun yılar önce Filistinle ilgili yaptığı tarihi konuşmasını akıllara getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 00:17:00 - 2021-05-12 00:28:11

İsrail'in Mescid-i Aksa baskını ve Filistinlilere yönelik insanlık dışı müdahalesinin ardından, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun tarihe geçen Filistin konuşması sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

İsrail'den Gazze Şeridi'ne hava harekatı

Mescid-i Aksa'ya baskın yaparak Filistinlilere ses bombalarıyla saldıran İsrail, Gazze Şeridi'nde hava harekatı başlattı. Sivilleri hedef alan İsrail'in saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu onlarca kişi hayatını kaybederken yüzlerce Filistinli yaralandı.

Hamas, Filistinlileri hukuksuz bir şekilde göçe zorlayan İsrail'e verdiği sürenin dolmasının ardından Tel Aviv'i bombalamaya başladı. İsrail televizyonları, Tel Aviv'in vurulduğunu duyurarak başkentin cehennem yerine döndüğünü belirtti. 

Maduro'nun tarihi 'Filistin' konuşması

Tüm bu yaşanan gelişmelerin ardından başta Türkiye olmak üzere dünya üzerinde Filistin'e destek gösterileri yapılırken; sosyal medyada Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun Filistin'le ilgili yaptığı tarihi konuşması yeniden gündeme geldi.

Maduro yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

Filistin halkına yapılan katliama seyirci kalmak bana acı veriyor. Artık ölümlere alışmışlar. Dünya, katliam karşısında kör ve sağır olmuş. Çoğu korkak liderler de resmi bir yazı geçip olaylardan üzüntülerini belirtip kınıyorlar… Asıl endişelenen kolunu kaybeden Filistinli çocuklardır. Çocuklarını kaybeden ailelerdir. Sözde yasaklanan misket bombalarının başlarına ne zaman yağacağından endişe duyan Filistinli çocuklardır. Yeter be! Artık yeter! Birleşmiş Milletleri adaleti sağlamaya çağırıyorum. Uluslar arası Ceza Mahkemesi’ni adaleti sağlamaya çağırıyorum.

CNN spikeri Filistinli gencin sorusuyla dumura uğradı!
CNN spikeri Filistinli gencin sorusuyla dumura uğradı!

Dünya

CNN spikeri Filistinli gencin sorusuyla dumura uğradı!

Flaş çağrı: Filistin direniş gruplarına SİHA verilsin
Flaş çağrı: Filistin direniş gruplarına SİHA verilsin

Gündem

Flaş çağrı: Filistin direniş gruplarına SİHA verilsin

Filistin'e Barış Gücü mü gönderilecek? Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Ümmet adım atmamızı bekliyor
Filistin'e Barış Gücü mü gönderilecek? Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Ümmet adım atmamızı bekliyor

Siyaset

Filistin'e Barış Gücü mü gönderilecek? Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Ümmet adım atmamızı bekliyor

İslam Birliği teşkilatı Filistin kararı ne oldu?
İslam Birliği teşkilatı Filistin kararı ne oldu?

Gündem

İslam Birliği teşkilatı Filistin kararı ne oldu?

Filistinlilerle dalga geçen İsrailli siyonistlerin rezil olduğu anlar...
Filistinlilerle dalga geçen İsrailli siyonistlerin rezil olduğu anlar...

Dünya

Filistinlilerle dalga geçen İsrailli siyonistlerin rezil olduğu anlar...

Filistin halkı siyoniste haddini bildiriyor
Filistin halkı siyoniste haddini bildiriyor

Dünya

Filistin halkı siyoniste haddini bildiriyor

İsrailli teröristler, Filistinlilerin bulunduğu araçlara saldırdı!
İsrailli teröristler, Filistinlilerin bulunduğu araçlara saldırdı!

Dünya

İsrailli teröristler, Filistinlilerin bulunduğu araçlara saldırdı!

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'ye karşı büyük provokasyon! 20 savaş uçağı bulunan gemi demir attı
Dünya

Türkiye'ye karşı büyük provokasyon! 20 savaş uçağı bulunan gemi demir attı

Türkiye'nin Akdeniz'in doğusundaki faaliyetleri karşısında Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile birlikte provokasyonlarda bulunan Frans..
Bakan Koca'dan müjde niteliğinde açıklama
Gündem

Bakan Koca'dan müjde niteliğinde açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada "İstanbul’da sağlık yöneticilerimizle salgının seyrini değerlendirdik. Vaka sayısı ve polik..
Böyle anne olmaz olsun! Yüzüne esrar üfledi, içki içirdi, küvette unuttu
Medya

Böyle anne olmaz olsun! Yüzüne esrar üfledi, içki içirdi, küvette unuttu

Skandallarıyla gündemden düşmeyen sosyete dünyasında yeni bir rezillik daha patlak verdi. Eskıdjı Müzayede’nin sahibi Dikran Masis’in kızı A..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay