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Dünya Maduro'dan İsrail'e Refah tepkisi! ''Netanyahu bu çağın Herodes'idir''
Dünya

Maduro'dan İsrail'e Refah tepkisi! ''Netanyahu bu çağın Herodes'idir''

Yeniakit Publisher
2024-05-28 12:05:00 - 2024-05-28 12:07:59
Maduro'dan İsrail'e Refah tepkisi! ''Netanyahu bu çağın Herodes'idir''

Venezuella Devlet Başkanı Maduro, Katil İsrail'in Refahta yaptığı katliama tepki göstererek, ''Netanyahu bu çağın Herodes'idir'' dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına gerçekleştirdiği saldırıyı "katliam" olarak nitelendirdi.

Maduro, haftalık basın toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail'in dünyanın gözleri önünde Gazze'de "katliam" yaptığını belirtti.

ABD ve Avrupa Birliği'ne (AB) tepki gösteren Maduro, "ABD ve AB, ellerindeki güce rağmen bu katliamı durdurmak için hiçbir şey yapmıyor. Bana göre onlar, bu cinayetlerin suç ortaklarıdır." ifadesini kullandı.

SOYKIRIM SESSİZLİĞİ

Maduro, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararlarını tanımadığını vurgulayarak, "Müslüman ve Hristiyan çocukları bombalıyor, hukuk onun umrunda değil. Netanyahu, bu çağın Herodes'idir. ABD ne yapıyor? Peki Avrupa ne diyor? Sessiz kalıyorlar. Soykırım sessizliği... Hitler zamanından bu yana insanlığın şahit olduğu en korkunç soykırımlardan biri yaşanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

HERODES KİMDİR?

Roma İmparatorluğu tarafından Yahudiye eyaletine atanan Kral Herodes, İsa peygamberin doğum haberini alınca tahtını korumak için Beytüllahim'de 2 yaşın altındaki tüm erkek bebeklerin öldürülmesi emrini veren zalim bir lider olarak biliniyor.
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Yorumlar

SİYONİST SOYKIRIMCI HİTLERLERİN SAYISI GÜNÜMÜZDE ARTTI! sadeve Adolf Bibi YOK...BİDEN, SUNAK

.................

müslüman ve kavgacı

abd ve avrupa sessiz kalmıyor! konuşuyorsanız düzgün konuşun! abd ve avrupanın bazı ülkeleri silah veriyor, azmettiriyor, destek veriyor! abd ve avrupanın bazı ülkeleri en az netanyahu kadar suçlu, soykırımcı ve zalim.
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