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Madrid'de Libertadores Kupası için güvenlik alarmı

- İspanyol polisi, Libertadores Kupası finali için Madrid'e gelen Boca Juniors'un radikal taraftar grubunun liderlerinden birini Arjantin'e geri gönderdi

06 Aralık 2018 Perşembe 15:36
Madrid'de Libertadores Kupası için güvenlik alarmı


MADRİD (AA) - Güney Amerika futbolunun en önemli turnuvası olan Libertadores Kupası finalinin 9 Aralık Pazar günü Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak olmasından dolayı İspanyol polisi güvenlik alarmına geçti.

İspanyol polisi, Libertadores Kupası finali için Madrid'e gelen Boca Juniors'un radikal taraftar grubunun liderlerinden birini Arjantin'e geri gönderdi. Maxi Mazzaro aldı Boca Juniors taraftarının kabarık bir sabıka kaydının olduğu ve polisin "tehlikeli" görmesinden dolayı dün akşam Madrid'e gelir gelmez uçakla Arjantin'e geri gönderildiği açıklandı.

İspanyol polisi ile iş birliğinde bulunmak için Arjantin polisinden ekipler de Madrid'e geldi. İspanyol basını, Bernabeu'da şimdiye kadar oynanan El Clasico (Real Madrid-Barcelona) veya Şampiyonlar Ligi finalinden çok daha geniş kapsamlı güvenlik önlemi alınacağı yazdı.

Madrid'de pazar günü 2 bin 500'den fazla güvenlik görevlisinin çalışacağı, stat çevresindeki bazı yolların trafiğe kapanacağı, taraftar gruplarının birbirlerine yaklaşmaması için uzun aralıklı güvenlik koridorları oluşturulacağı, stat kapılarının maçtan 90 dakika önce açılacağı, kupa kutlaması için de özel önlemler alınacağı belirtildi.

Bu arada final rövanşını oynayacak Boca Juniors ve River Plate takımları Madrid'e geldi. Boca Juniors salı günü öğleden sonra River Plate da çarşamba sabahı erken saatlerde Madrid havaalanına gelirken, yoğunluk güvenlik önlemleri altında otellerine gitti.

Maç gününe kadar kampa girecek her iki takımın basınla tüm temasları da kesildi. Sadece Boca Juniors takımı bugünkü antrenmanının ilk 15 dakikasını basına açık tuttu.

River Plate'in Antonio Vespucio Liberti Stadı'nda 24 Kasım Cumartesi oynanması gereken karşılaşma, River Plate taraftarının Boca Juniors oyuncularını taşıyan otobüse saldırmasının ardından bir gün sonraya ertelenmişti. Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), olay sırasında futbolcuları yaralanan Boca Juniors Kulübünün karara itirazının ardından maçı ikinci kez ertelemiş ve finalin Santiago Bernabeu Stadı'nda 9 Aralık'ta oynanmasına karar vermişti. Bu karara, iki kulüp yönetimi de itiraz etse de değişiklik yapılmadı.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in iki köklü kulübü arasındaki finalin ilk ayağına Boca Juniors ev sahipliği yapmış ve mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Libertadores Kupası'nı şimdiye kadar River Plate 3 kez (1986, 1996, 2015), Boca Juniors ise 6 kez (1977, 1978, 2000, 2001, 2003, 2007) kazandı. Bu turnuva tarihinde şimdiye kadar 25 kez karşılaşan iki takımdan River Plate'in 7, Boca Juniors'un da 10 galibiyeti bulunurken, 8 maç ise berabere sona erdi.


Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 15:36
  1. Final maçı
  2. güvenlik önlemi
  3. Libertadores Kupası
  4. Madrid
  5. radikal taraftar grupları

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