Madencilerden Yeni Yol Haritası

Akit Ekonomi

Türkiye’deki madencilik sektörünün başkanları, yaptıkları ortak açıklamada, sektörün 2019 yılının ilk çeyreğinde yüzde 9,2 küçüldüğünü, sektörde ciroların düştüğünü, ihracatta da 5 milyar dolardan 4 milyar dolarlara gerilediğini kaydettiler. “Acil önlem alınmazsa madencilik sektörü S.O.S veriyor’’ diyen başkanlar, “Biz tüm zorluklara rağmen ülkemiz için ‘İnadına Üretim, İnadına İhracat’ inancı ile çalışıyoruz; ancak karşımıza çıkan engelleri ‘Yerli Madencilik’ söylemiyle bağdaştıramıyoruz” mesajını verdiler.

Çözüm önerileri sunulacak

Sektörde yaşanan daralma ve küçülmenin önüne geçmek için acil olarak alınması gereken önlemleri belirleyen başkanlar, Tarım ve Orman ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından randevular alınarak sektörün yaşadığı zorlukları anlatmayı da planlıyor. Bu arada Ankara’da Türkiye genelinde madencilik sektöründe faaliyet gösteren tüm sivil toplum kuruluşları yöneticilerinin katılımı ile Madencilik Şurası toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanların da davet edileceği şurada, sektörün sorunları ile çözüm önerileri gündeme taşınacak.