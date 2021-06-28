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Gündem Maden uğruna ağaç katliamı! Soma’ya KOÇ hançeri
Gündem

Maden uğruna ağaç katliamı! Soma’ya KOÇ hançeri

Gezi Parkı’nda 3-5 ağaç bahanesiyle ülkeyi kaosa sürükleyen vandallara destek veren Koç Holding’in çevre sabıkası kabarıyor. Sözde çevrecilerin dilinden düşürmediği maden ilçesi Soma’ya da boynuzu geçiren Koç’a ait Demir Export maden firmasının, kömür madeni için Dereköy Ormanı’nı talan ettiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-06-28 09:52:00 - 2021-06-28 10:35:57
Maden uğruna ağaç katliamı! Soma’ya KOÇ hançeri

 Yavuz Selim  İstanbul 

Türkiye’nin doğa canavarı olarak adlandırılan Koç Holding’in Manisa’nın Soma ilçesindeki kömür madeni işletmesinin orman katledilerek oluşturulduğu ortaya çıktı.

Nerede Koç orada talan

İstanbul Sarıyer’de Mavramoloz Ormanı’nın 230 bin metrekarelik alanında Koç Üniversitesi’ni dikiyorlar. Sivas’ın Kangal ilçesinde maden araması adına siyanürle toprağı katlediyor, suya arsenik bulaştırıyorlar. Çevre katliamının en bariz örneklerini sergiledikleri hiçbir işlemde sözde çevre kuruluşlarının tek kelimelik tepki gösteremediği Koç Holding, şimdi de Manisa’da baş gösterdi. Koç Holding’e ait Demir Export maden firmasının Manisa il merkezine 11, Soma ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Eğnez Mahallesi-Dereköy mevkiinde orman talanına imza attığı belgelendi.

49 bin metrekarelik katliam

Akit’in ulaştığı bilgilere göre Demir Export A.Ş.’nin Manisa’nın Soma ilçesinde kömür madeni ihalesi aldığı ve üretim sahasında Dereköy Ormanı’nı talan ederek faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı. Demir Export’un 2011 yılında Soma’nın Eğnez mahalesinde faaliyete giren “Eynez Yer Altı Kömür İşletmesi” için Dereköy Ormanı’ndaki 49 bin 856 metrekarelik alanda ağaç kesimi yaptığı tespit edildi. Koç’un kömür işletme projesi için 18 yıllığına kiraladığı bölgede gerçekleştirdiği doğa katliamı uydu görüntülerine yansıdı.

2011 yılına kadar doğaya nefes aldıran bir ormanlık alan olan bölgenin, 2011’de Koç/Demir Export’un maden çalışmaları sonrasında korkunç oranda kelleştiği, Dereköy Ormanı’nın büyük ölçüde yutulduğu görüldü.

8 sene daha zehir saçacaklar

10 senedir Soma’nın tabiatına zarar veren Demir Export’un, Eynez Yer Altı Kömür İşletmesi için Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ile imzaladığı sözleşmenin 8 sene sonra biteceği öğrenildi. 19.09.2011 tarihinde imzalanan sözleşmeyle Soma’ya karabasan gibi çöken Demir Export’un mukavelesinin 3 yılı hazırlık 15 yılı işletme olmak üzere toplam 18 yıllık süreyi kapsadığı bildirildi.

Koç’un TEMA’sı ortada yok

Koç Holding’in kömür madeni için 49 bin 856 metrekarelik alanda gerçekleştirdiği orman talanına sözde çevreci TEMA Vakfı’ndan 10 yıldır hiçbir itiraz sesi yükselmedi. TEMA bileşeni hiçbir çevre örgütü Soma’daki Koç katliamına itiraz etmedi. Aynı TEMA, Rize İkizdere’deki taş ocağı madenine karşı ise korkunç yalanlarla bölge halkının provoke edildiği tezgahta başrol oynuyor. TEMA, Gezi Parkı kalkışmasında da ön safta yer almıştı. Koç Holding’ten aldığı destekle faaliyet yürüten TEMA Vakfı’nın Mütevelli Heyeti’nde Rahmi Koç ve Ali Koç da yer alıyor.

Ağaç sorusuna cevap yok

Konuyla ilgili ulaştığımız Demir Export firmasının yetkilileri “sahada kaç ağaç kesildi” sorusuna cevap veremedi. Firmanın yazılı açıklamasında, “Ruhsat sahibi Türkiye Kömür İşletmeleri olup, gerekli izinler saha teslimi öncesinde yine Kurum tarafından tamamlanmıştır” gibi muğlak ifadelere yer verildi. Açıklamada, “Şirketimiz kömür üretim faaliyetlerini yeraltı üretim metodu ile gerçekleştirmektedir. Seçilen yöntem kapsamında yer üzerinde sadece şantiye binaları ve tesisler kurulmakta, herhangi bir üst örtü ya da kömür kazısı yapılmamaktadır” denildi. Sadece şantiye binaları ve tesisler olarak dahi 49 bin metrekarelik arazi üzerinde ve ormanın tam göbeğinde yer alan tesisin “Madencilik operasyonları içinde en küçük yer üstü ayak izine sahip yöntem yeraltı işletme” olduğu öne sürüldü. Ormanlık arazi üzerinde kömür madeni işleten Demir Export açıklamasında şirketin yıllık ortalama 65 bin ağaç diktiği, Sivas’ta 1,5 milyon ağaca ulaşan tabii ormanın bulunduğu iddia edilerek, tabiat konusunda hassaslık imajı çizildi. Akit’in haberlerine yönelik hakaretvari söylemlerle noktalanan açıklamada, haberlerimiz “iftira, tümüyle art niyetli, hedef gösteren ve karalayıcı” yaftalarıyla hedef alındı.

Onlar baltalıyor Akit yakalıyor!

Koç Holding’e ait Demir Export’un çevre katliamlarına tüm kamuoyu susarken Akit ifşa ediyor. 20 Mayıs’ta “Koç’un maden şirketi Sivas’ı zehirliyor”, 21 Mayıs’ta “Al villayı kes sesini” manşetlerini yayınlayan Akit, 1 Haziran’da “Siyanür suskunluğu”, 9 Haziran’da “Sivas’taki ‘Koç’ zehrinin belgesi”, 10 Haziran’da “Koç’un arıttığı suda bile ‘arsenik’ çıktı” haberlerini gündeme taşıdı.

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Demir Export firmasının Sivas Kangal’da bölgede siyanürlü altın madeni işleterek çevre katliamı yaptığı ve köylülerin içme suyunu zehirlediğinin belgelendiği haberlerde; Pınargözü Köyü’nün suyunda 20.9 mikrogram, Davutoğlu mezrasında 24.0 mikrogram, Taşgeçit mezrasındaki suda 23.9 mikrogram arseniğe rastlandığı ortaya çıkarıldı. Pınargözü, Davutoğlu ve Taşgeçit’teki su raporlarında yüksek oranda arsenik çıkmasının ardından Demir Export firmasının bölgeye sessizce depo ve arıtma sistemi kurduğu ancak o arıtma sistemindeki suda da arsenik çıktığı belgesiyle ortaya koyuldu.

Sarıyer’deki katliam

Koç Holding’in Sarıyer Mavramoloz Ormanı’nda Koç Üniversitesi inşasıyla yaptığı talanı deşifre eden haberlerimiz ise şunlar: 5 Ekim 2019 “Çevreciler Koç’un orman talanına kör”, 6 Ekim 2019 “Koç’tan sistematik orman katliamı”, 7 Ekim 2019 “Dünden bugüne Koç’un orman talanı”, 8 Ekim 2019 “Önce saha sonra bina”, 11 Ekim 2019 “7 bina daha dikmişler”, 12 Ekim 2019 “Koç ormanı üç parçada yutmuş.”

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Koç’un arıttığı suda bile ‘arsenik’ çıktı

 

Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

Eda

Bu koc denilen lavuga nezaman biri Dur diyecek Cok merak ediyorum. Niye Sayin devlet büyüklerimiz birsey yapmiyor? Dogan Holdingingide aradan cikardilar bu koc lavuguna Niye kimse birsey yapamiyor?
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Akif

Koç hançeri falan değil. Burası muz cumhuriyeti mi?. Buranın takibi ile sorumlu yetkililer nerde?
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