Maden suyu tüketimi artıyor

Onur Yılmaz

1 milyar litreye yakın tüketimle geçmişe göre daha fazla ilgi gösterilen maden suyuna en çok Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinden talep geliyor. Tüketim verilerine göre Türkiye’de günlük tüketilen maden suyu miktarı ortalama 11 milyon şişeyi aşmış durumda.

Tüketilen maden suyu miktarının neredeyse yarısı sade olarak tercih ediliyor. En çok tüketilen meyveli maden sularında ise başı limonlu ve elmalı olanlar çekiyor. Son yıllarda farklı ve karışık meyveli alternatiflerin de sunulması, tüketicilerin maden suyuna olan ilgisinin artmasında rol oynuyor. Maden suyu tüketiminden Avrupa’nın gerisinde olan ülkemizde kişi başı tüketim 13 -14 litre düzeyinde. Türkiye’de maden suyunun çoğu kez çok yenen yemeklerden sonra içilmek için tercih ediliyor. Uzmanlar, maden suyunun sadece yemeklerden sonra içilmemesi gerektiğini belirterek, sağlıklı yaşam için su gibi dengeli bir şekilde tüketilebileceğini söylüyor. Ayrıca kemik gelişimini hızlandıran, kemik erimesini öteleyen kalsiyum sayesinde hızlı gelişimi sağlayan özelliğine de dikkat çektiler.

Dünya Türkiye’nin maden suyunu içiyor

Türkiye’nin en büyük maden suyu işletmesi olan Beypazarı Maden Suyu, iç tüketimin yanı sıra KKTC başta olmak üzere Suudi Arabistan, İngiltere, Fransa, Katar, Kuveyt, Almanya, Avusturya gibi ülkelere ihraç ediliyor. Yeni üretim hattıyla daha fazla noktaya ulaşmayı planlayan şirket yönetimi, meyve aromalı ürünlerine de öncelik verecek. Ambalaj ve etiketlerde bir dizi yeniliklerle bu yaz tüketicilere aynı lezzeti sunma yolunda olan Beypazarı yönetimi tüketimi artırarak Türkiye’nin Avrupa’daki ülkelerin tüketim seviyesinin yakalanması gerekliliğine vurgu yapıyor.

Almanlar 85 litre, Türkler 12 litre tüketiyor

Almanya’da bir kişi yılda 85 litre, İspanya’da 77 litre, Belçika’da 90 litre maden suyu tüketirken bu rakam Türkiye’de 12 litre civarında seyrediyor. Türkiye’de 2010 yılında 1 kişi, bir yılda 6,4 litre maden suyu tüketiyorken; bu rakam 2019 yılında 12 litreye çıktı. 10 yılda Türkiye’de kişi başı tüketim Dünya ve Avrupa ortalamasının çok gerisinde olmasına rağmen kendi içinde iki katı yükseldi.