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Gündem Maden ocağında patlama! Ölü ve yaralılar var
Gündem

Maden ocağında patlama! Ölü ve yaralılar var

Çorum'da bir maden ocağında patlama sonrası göçük meydana geldi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 10:01:00 -
Maden ocağında patlama! Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgilere göre, Çorum'un İskilip ilçesinde bağlı Çomu köyünde özel bir maden ocağında sabah saat 06.00’da grizu patlaması sonucu göçük meydana geldi. Olayın duyulması üzerine bölgeye jandarma, İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Göçük altında kalan işçilerden Veli Karaduman hayatını kaybederken Ekrem Atak, Barış Filiz ve Ömer Kula adlı işçiler yaralandı. Yaralı işçiler sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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