  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rus turistlerin tercihi o ilimiz! Rus turizmcileri uçuş tarihlerini değiştirdi

Papa, eşcinsel çiftleri kutsamasını eleştirenleri sert sözlerle suçladı! Kucak açtı

Türk Özel Harekat Polis timi, SWAT Challenge 2024'te hamlesi: 3. oldu!

Lobiler Türkiye'ye karşı devreye girdi! ABD Senatosu’nda Türkiye’nin F-16 alımına itiraz

2024'te kaç İHA üretecek? Bayraktar cevapladı

Benzin ve motorin! Akaryakıt fiyatlarının güncel fiyatları

BAE Türkiye'ye duyurdu: Türkiye'den satın aldığı ürünler dışında onu satın almak istiyor! Yatırım yapabilir!

Blinken, Orta Doğu turunda: Mısır ve Katar ülkesine temaslar

Gram altın rekor seviyede! İslam Memiş bombayı patlattı: Sakın almayın, zarar edersiniz

Türkiye nüfusu yaşlanıyor: Doğum artış hızı son 15 yılın en düşük seviyesinde!
Gündem Maden ocağında göçük
Gündem

Maden ocağında göçük

Yeniakit Publisher
2024-02-08 00:45:00 -
Maden ocağında göçük

Zonguldak''ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçiden 1'i sağ olarak kurtarıldı. Göçü altında kalan işçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Olay, saat 21.00 sıralarında Akkurt Madencilik'e ait maden ocağında meydana geldi. Maden ocağında çalışan Erdem Yıldız ve Murat Çetinkaya, ocakta meydana gelen göçük nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu Tahlisiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle Erdem Yıldız, 2 saatlik çalışma ile sağ olarak kurtarıldı. Yıldız, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer işçi Murat Çetinkaya'yı kurtarmak için çalışmalar sürdürülüyor. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, maden ocağına gelerek incelemelerde bulundu.

Kaynak: DHA

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23