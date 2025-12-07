  • İSTANBUL
Yaşam Maden göçüğünde kaybolan şantiye müdürü 21 gündür aranıyor
Yaşam

Maden göçüğünde kaybolan şantiye müdürü 21 gündür aranıyor

Sivas Divriği'de demir madeni ocağında göçük altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım için başlatılan arama çalışmaları 21’inci gününde devam ediyor.

Sivas’ın Divriği ilçesinde bulunan demir madeni ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım’ı (66) bulmak için yürütülen çalışmalar 21’inci gününde de aralıksız sürüyor.

 

Ekipler seferber durumda

Olay, 17 Kasım'da ilçeye bağlı Çaltı köyü mevkisinde faaliyet gösteren demir madeni ocağında meydana geldi. Maden sahasında çalışma yapıldığı sırada, henüz bilinmeyen nedenle göçük oluştu. Sahada görev yapan şantiye müdürü Sabri Yıldırım, toprak altında kaldı. Madendeki diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede, Yıldırım için arama çalışmaları, AFAD, jandarma asayiş timi, komando timi ve UMKE olmak üzere toplamda 39 personel ile 21 gündür sürüyor. Çalışmalarda bir de kadavra arama köpeği kullanılıyor. Geceleri ara verilen çalışmalar, sabah yeniden başlıyor. Çalışmalar olası toprak kaymalarına karşı titizlikle yürütülüyor.

