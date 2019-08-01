"Madalya için değil bayrak aşkı için yarışıyorum"





ANKARA (AA) - NURİ AYDIN - Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya alarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan Necati Er, en önemli motivasyonunun ülkesini temsil etmek olduğunu söyledi.

İsveç'in Gavle kentinde düzenlenen şampiyonada üç adım atlamada 17,37 metrelik derecesiyle hem kürsünün zirvesine çıkan hem de Tokyo 2020 bileti alan Necati Er, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Babasının, maddi durumları yeterli olmadığı için sıcak bakmadığı spora ilkokul öğretmeninin teşvikleriyle başladığını anlatan 22 yaşındaki atlet, "Köyde yaşıyorduk. Annem ineklerimizden elde ettiği süt ve yağı satarak spor yapmamı sağladı. Katıldığım ilk turnuvada Orhan Gencebay İlköğretim Okulu olarak Türkiye üçüncüsü olmuştuk. Bu başarı, spora devam etmem konusunda belirleyici oldu. Babam da bu başarı akabinde spor kıyafetleri alarak bana destek verdi." ifadelerini kullandı.

Necati Er, ay-yıldızlı formayı 5 yıldır gururla taşıdığını kaydederek, "Gece yatmadan önce Türk bayrağını göndere çektirdiğim anı düşünerek heyecandan uyuyamıyordum. Olimpiyata düzenli antrenman yapıp çalışan herkes gidebilir. Ancak ben sadece olimpiyata gitmek değil orada al bayrağı göndere çektirmek istiyorum. Maddi şeyler için değil Türk bayrağını göndere çektirip İstiklal Marşı'nı okutmak için spor yapıyorum. İstiklal Marşı'nı okuturken 80 milyonu yanımda hissettim. Bu, inanılmaz bir duygu. Ayaklarım yere çok sağlam basıyordu. Türk olmanın gururunu orada hissettim." şeklinde görüş belirtti.





- "Yeni bir Türkiye rekoru gelebilir"





Ay-yıldızlı sporcu, Avrupa Şampiyonası'nda elemelerde 17,05 metrelik atlayışla büyükler ve 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırarak finale kaldığını hatırlatarak, "Şampiyona öncesi bu dereceler hayal bile edilmiyordu. Kimse beklemiyordu ama ben bu inanç ve istekle oraya gittim. Antrenmanlarda hiç 17 metre atlayamamıştım. Finalde 17,37 metre atladım. Bu dereceyi finallere gitmeden kendime hedef olarak koymuştum. Bunu gerçekleştirdim. Bu hedefi sürekli aklımda tutmak için aylar öncesinden tabletime ekran görüntüsü yapmıştım. Hala duruyor ekranda." diye konuştu.

23 yaş altında 2019'un dünyada en iyi derecesini yapan Necati Er, şöyle devam etti:

"Olimpiyatlardan önce Dünya Şampiyonası var. Şimdi oraya hazırlanıyoruz. Dünya sıralamasında ilk 8'deyim. Orada da iyi sonuçlarla madalya almayı hedefliyorum. Ülkemi en güzel şekilde temsil edeceğime inanıyorum. Türkiye atletizm tarihinde 17 metrelik üç adım atlayışı gerçekleştiren ilk atlet oldum. Aynı zamanda Avrupa'da bu sezon 17 metrenin üzerinde atlayış yapan dördüncü sporcuyum. Yeni bir Türkiye rekoru gelebilir."





- "Türk sporcular, akademik olarak da kendini geliştirmeli"





Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü'ne başlayacağını belirten Necati Er, milli sporcu olarak üniversite okumanın daha anlamlı olduğunu söyledi.

Necati Er, üniversite eğitiminin sporcuların vizyonunu geliştireceğine değinerek, "Sporu ve eğitimi birlikte yürütebileceğime inanıyorum. Üniversite okumayı birçok sebeple önemli buluyorum. Çünkü spora bilimsel yaklaşarak sporun tüm branşlarında başarılar artırılabilir. Aynı zamanda hayatın tüm alanlarında daha bilinçli ve faydalı bireyler olunabilir. Türk sporcular, akademik olarak da kendini geliştirmeli. Öğretmen olup bilim ve spor ahlakı çerçevesinde vatana hayırlı ve başarılı sporcular yetiştirmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.