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Madalya aldı! Trump'ı protesto etti

Peru'da düzenlenen Pan Amerikan Oyunları eskrim dalında altın madalya kazanan ABD Takımı'nın üyesi Race Imboden, ülkesindeki sorunlara dikkat çekmek ve Trump'ı protesto etmek amacıyla milli marş sırasında diz çöktü.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 02:21
Madalya aldı! Trump'ı protesto etti

Pan Amerikan Oyunları eskrim dalında altın madalya kazanan ABD Takımı'nın üyesi Race Imboden, milli marş sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ı diz çökerek protesto etti. ABD'li sporcuların ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik tepkileri sürüyor.

Son olarak Peru'nun başkenti Lima'da gerçekleştirilen Pan Amerikan Oyunları'nda altın madalya kazanan ABD eskrim takımının üyesi Race Imboden, milli marş sırasında Donald Trump'ı protesto etti.

"Değişimi talep etmeliyiz"

Milli marş sırasında diz çöken Imboden, olay hakkında sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide, "Değişimi talep etmeliyiz. Bu hafta Pan Amerikan Oyunları'nda ABD'yi temsil etme onuruna eriştim. Eve altın ve bronz madalya ile dönüyorum. Bununla birlikte gururum, benim için çok kıymetli olan ülkemin çok sayıdaki eksikliğinden dolayı kısa sürdü" dedi.

Sözlerini, "Irkçılık, silah kontrolü, göçmenlere kötü muamele ve nefret yayan bir başkan bu uzun istenin başında yer alıyor" şeklinde devam ettiren Imboden şöyle noktaladı:

"Ele alınması gerektiğine inandığım sorunlara dikkat çekmek için bugün, podyumun tepesindeki anımı feda ettim. Herkesi platformlarını güçlendirme ve değişim için kullanmaları yönünde teşvik ediyorum."

26 yaşındaki ABD'li atlet, 2019 Pan Amerikan Oyunları'nda eskrim branşında bireysel olarak bronz madalya kazanırken, ABD eskrim takımıyla altın madalyanın sahibi oldu.

Imboden, ikinci basamağında Brezilya, üçüncü basamağında Kanada'nın yer aldığı podyumda ABD milli marşının çaldığı esnada diz çökerek, ABD Başkanı'na yönelik tepkisini gösterdi.

Bir protesto göstergesi olarak milli marş sırasında diz çökme

Milli marş sırasında diz çökmek, eski NFL oyun kurucusu Colin Kaepernick'in, 2016 yılında polis şiddetini ve ırk ayrımcılığını protesto etmesinin ardından ABD'li sporcular arasında bir sivil protesto haline geldi.

O zamandan bu yana, birçok NFL oyuncusunun yanı sıra ABD kadın futbolunun yıldızlarından Megan Rapinoe ve birçok ABD'li sporcu, ABD Başkanı Donald Trump'ı bu şekilde protesto etmişti.

Imboden'ın yanı sıra kadınlar çekiç atma branşında altın madalya kazanan Gwen Berry de, milli marş sırasında sağ yumruğunu yukarıya kaldırarak tepkisini göstermişti.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 02:21
  1. Race Imboden
  2. Donald Trump
  3. Pan Amerikan Oyunları'

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