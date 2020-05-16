  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü?

20 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Fitreyi Ramazan Ayı'nda vermek şart mıdır?

Hz. Cabir'in (r.a) evinde vuku bulan mucize

İbadet bize kazandırır?
için kalan
Aktüel

Madagaskar'daki Türkler yurda dönmek üzere yola çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-16 18:30:37 -
Madagaskar'daki Türkler yurda dönmek üzere yola çıktı

DAKAR (AA) - Madagaskar'daki Türk vatandaşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uluslararası seferlerin durdurulmasının ardından Türk Hava Yollarının (THY) özel seferiyle Türkiye'ye dönüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin Antananarivo Büyükelçiliğinin koordinasyonuyla Türk vatandaşlarının ramazanın son günlerini ve bayramı evlerinde geçirebilmeleri için THY tarafından gönderilen uçak, başkentteki Uluslararası Ivato Havalimanı'ndan 31 yolcuyu alarak Tanzanya üzerinden Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Uçak, yerel saatle 16.51'de havalandı.

Yüzlerinde koruyucu maskelerle bilet işlemlerini tamamlayan Türk vatandaşı yolcular, Büyükelçilik tarafından uçağa ellerinde Türk bayrakları ile uğurlandı.

Yolcuların uçağa alınmadan önce tek tek ateşleri ölçülerek sağlık muayenesinden geçirildiği kaydedildi.

Yolculara uçağa binişlerine kadar eşlik eden Türkiye'nin Antananarivo Büyükelçisi Nuri Kaya Bakkalbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurda dönüş için vatandaşların Büyükelçilik ile irtibata geçtiğini ve hepsinin bu uçuşla döndüğünü belirtti.

Büyükelçi Bakkalbaşı, gerekli yönlendirmelerde bulunarak havaalanına kadar eşlik ettikleri yolcuları sorunsuz şekilde Türkiye'ye uğurladıklarını kaydetti.

Ankara'ya gelecek yolcular inişlerinin ardından 14 gün süreyle karantinaya alınacakları Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına yerleştirilecek.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı