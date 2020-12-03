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Aktüel Madagaskar'da 1,5 milyon kişi acil gıda yardımına ihtiyaç duyuyor
Aktüel

Madagaskar'da 1,5 milyon kişi acil gıda yardımına ihtiyaç duyuyor

Yeniakit Publisher
2020-12-03 23:45:58 -
Madagaskar'da 1,5 milyon kişi acil gıda yardımına ihtiyaç duyuyor

DAKAR (AA) - Dünya Gıda Programı (WFP), Madagaskar'da 1,5 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

WFP'den yapılan açıklamada, Madagaskar'ın güneyinde yaşanan kuraklığın boyutunun giderek arttığı belirtildi.

Bölgenin ciddi bir insani krizin eşiğinde olduğunun altı çizilerek, bölge nüfusunun yaklaşık yarısına tekabül eden 1,5 milyon kişinin acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

Bu ihtiyacı karşılamak için 31 milyon avroluk bir fon ayrılması gerektiği kaydedildi.

Madagaskar'ın güneyi, son birkaç yıldır, yeterli yağış almadığı için kuraklıkla mücadele ediyor.

Bölge halkı, kuraklık nedeniyle ana geçim kaynağı olan tarım faaliyetlerinde bulunamıyor.

Halkın, açlıkla mücadele için tropikal bir meyve olan tamarind (demirhindi) ile beyaz kili karıştırarak yediği belirtiliyor.

Bu karışımın karında şişlik gibi ciddi yan etkileri olduğu biliniyor.


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