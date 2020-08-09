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Dünya

Macron’un Türk düşmanlığı

Fransız liderin, Beyrut ziyaretinde siyasilere “Türkiye, Lübnan’ı etki altına alıp sömürmek amacında, buna önlem alın. Türkiye ile yakınlaşmada size yardım edemeyiz” dediği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 10:24:00 - 2020-08-09 10:26:12
Macron’un Türk düşmanlığı

 Mehmet Aydın 

Fransız Cumhurbaşkanı Macron’un Beyrut ziyaretinde Türkiye düşmanlığı üzerinden temaslar kurduğu ortaya çıktı. Arabicpost sitesinin haberine göre Macron, Cumhurbaşkanı Avn ve Lübnanlı partilerin liderleriyle yaptığı görüşmede “Türkiye’nin yayılmacı bir politika güttüğünden haberdarız. Lübnan’ı etki altına alıp sömürmek isteyen Türkiye’ye fırsat vermeyin. Türkiye ile olası bir yakınlaşmada Fransa olarak size yardım edemeyiz” dediği ortaya çıktı.

Toplantının yapıldığı Çam Sarayı’ndaki toplantının ayrıntılarını bilen kaynaklar “Arabi Post”a yaptığı açıklamada, Macron’un konuşmasında daha çok Hıristiyanlara ve Şiilere yönelik vurgular yaptığını ifade etti.

Türkiye karalanıyor

Türkiye’ye karşı sistematik bir kampanya yapıldığını söyleyen kaynak, “Macron’un konuşmasında ifade edilenler, Birleşik Arap Emirlikleri’nin finanse ettiği Lübnan medyasında genişçe yer buldu. Türkiye’ye yönelik yaygın bir saldırı var. Hatta Türkiye’nin gönderdiği yardımların üstü örtülüyor. Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve damadı Bakan Gebran Bassil de Macron’un söylediklerinden etkilendi. Müslüman etkisinin yayılmasından endişe ediyorlar” dedi.

BAE de düşmanlık peşinde

Öte yandan; BAE Prensi bin Zayed’in Lübnan lideri Avn’a Türkiye’nin yardımlarını kabul etmeyin biz size yardım ederiz diye mesaj gönderdiği bildirildi. 

 

Yeni Akit Gazetesi

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