  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Macron'un İslam'ı hedef alan sözleri Senegal'de kınandı
Aktüel

Macron'un İslam'ı hedef alan sözleri Senegal'de kınandı

Senegal İslamofobi ile Mücadele hareketi Sözcüsü İsmaila Ndiaye: - "Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti ve dürüstlüğünü bir kez daha takdir ediyoruz" - Eylemcilerden Fatou Diop: - "Erdoğan, Macron'a karşı İslam'ı savunan ilk lider oldu"

Yeniakit Publisher
2020-11-07 20:51:02 -
Macron'un İslam'ı hedef alan sözleri Senegal'de kınandı

DAKAR (AA) - Senegal'in başkenti Dakar'da, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ı hedef alan sözleri protesto edildi.

Senegal İslamofobi ile Mücadele hareketi tarafından düzenlenen gösteride on binlerce kişi, Macron'un İslam'ı hedef alan ifadelerine tepki gösterdi.

Fransa karşıtı sloganlar atan eylemciler, ellerinde Fransa karşıtı ifadelerin yer aldığı afiş ve pankartlar taşıdı.

Meydana çıkan tüm yolların kalabalık nedeniyle kapandığı gösteride, ülkenin önde gelen dini liderleri, PASTEF partisi lideri ve 2019'da cumhurbaşkanı adayı olan Ousmane Sonko da birer konuşma yaptı.

Eylemde topluca dualar edildi, ilahiler söylendi.

Senegal İslamofobi ile Mücadele hareketi Sözcüsü İmam İsmaila Ndiaye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Macron'un İslam karşıtı ifadelerine tepki göstermek için toplandıklarını söyledi.

Laikliğin, Fransa'da artık radikal bir unsur haline geldiğini kaydeden Ndiaye, ülkedeki Müslüman nüfusu dışlamak için kullanıldığını savundu.

Ndiaye, Macron'un İslam'a saldırmak için bahane aradığını ve Müslümanları provoke etmeye çalıştığını dile getirdi.

"Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti ve dürüstlüğünü bir kez daha takdir ediyoruz." diyen Ndiaye, Erdoğan'ın bu saldırılar karşısında tüm Müslümanları da ayağa kaldırdığını kaydetti.

Ndiaye, tüm Müslümanlara birlik olma çağrısında bulundu.

- "Erdoğan, İslam'ı savunan ilk lider oldu"

Eyleme Dakar'ın banliyölerinden Keur Massar'dan katılan Fatou Diop da Hazreti Muhammed'e yapılan saygısızlığı asla kabul etmediklerini ve Macron'un sözlerini şiddetle kınadıklarını söyledi.

Diop, "Bu vesileyle tüm dünyaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izinden gitme çağrısında bulunuyorum. Erdoğan, Macron'a karşı İslam'ı savunan ilk lider oldu." diye konuştu.

Abdulaziz Diop da eyleme bir Müslüman ve Senegalli olarak katıldığını belirterek, İslam'a yapılan her türlü hakaret ve saldırıda ilk harekete geçenin daima Erdoğan olduğunu vurguladı.

İmam Babacar Niang da Macron'un sözlerini kabul etmediklerinin ve buna tepki göstermeleri gerektiğinin altını çizdi.

Niang, "Erdoğan'ı çok seviyoruz. Çünkü o Hazreti Muhammed'i tüm dünyaya karşı savundu. Biz de Erdoğan ile beraberiz." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İzmir'de çöken apartmanın müteahhidinden korkunç itiraf
Gündem

İzmir'de çöken apartmanın müteahhidinden korkunç itiraf

İzmir'de meydana gelen depremde çöken Yağcıoğlu Apartmanı'nın gözaltına alınan müteahhidi "İnşaat yapım sürecinde ve sonrasında zeminde su b..
Trump ve yakınlarını şoka sokan fotoğraf
Dünya

Trump ve yakınlarını şoka sokan fotoğraf

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim günü konuşma yaptığı sırada çekilen fotoğrafta ağzında maske olmadan görünen Beyaz Saray Genel Sekreteri M..
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dev projeyi açtı: İsmini Edebiyat Yolu olarak belirledik
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dev projeyi açtı: İsmini Edebiyat Yolu olarak belirledik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş-Göksun karayolu üzerindeki tünellerin açılış töreninde konuştu.
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay