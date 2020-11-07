Macron'un İslam'ı hedef alan sözleri Senegal'de kınandı

DAKAR (AA) - Senegal'in başkenti Dakar'da, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ı hedef alan sözleri protesto edildi.

Senegal İslamofobi ile Mücadele hareketi tarafından düzenlenen gösteride on binlerce kişi, Macron'un İslam'ı hedef alan ifadelerine tepki gösterdi.

Fransa karşıtı sloganlar atan eylemciler, ellerinde Fransa karşıtı ifadelerin yer aldığı afiş ve pankartlar taşıdı.

Meydana çıkan tüm yolların kalabalık nedeniyle kapandığı gösteride, ülkenin önde gelen dini liderleri, PASTEF partisi lideri ve 2019'da cumhurbaşkanı adayı olan Ousmane Sonko da birer konuşma yaptı.

Eylemde topluca dualar edildi, ilahiler söylendi.

Senegal İslamofobi ile Mücadele hareketi Sözcüsü İmam İsmaila Ndiaye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Macron'un İslam karşıtı ifadelerine tepki göstermek için toplandıklarını söyledi.

Laikliğin, Fransa'da artık radikal bir unsur haline geldiğini kaydeden Ndiaye, ülkedeki Müslüman nüfusu dışlamak için kullanıldığını savundu.

Ndiaye, Macron'un İslam'a saldırmak için bahane aradığını ve Müslümanları provoke etmeye çalıştığını dile getirdi.

"Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti ve dürüstlüğünü bir kez daha takdir ediyoruz." diyen Ndiaye, Erdoğan'ın bu saldırılar karşısında tüm Müslümanları da ayağa kaldırdığını kaydetti.

Ndiaye, tüm Müslümanlara birlik olma çağrısında bulundu.

- "Erdoğan, İslam'ı savunan ilk lider oldu"

Eyleme Dakar'ın banliyölerinden Keur Massar'dan katılan Fatou Diop da Hazreti Muhammed'e yapılan saygısızlığı asla kabul etmediklerini ve Macron'un sözlerini şiddetle kınadıklarını söyledi.

Diop, "Bu vesileyle tüm dünyaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izinden gitme çağrısında bulunuyorum. Erdoğan, Macron'a karşı İslam'ı savunan ilk lider oldu." diye konuştu.

Abdulaziz Diop da eyleme bir Müslüman ve Senegalli olarak katıldığını belirterek, İslam'a yapılan her türlü hakaret ve saldırıda ilk harekete geçenin daima Erdoğan olduğunu vurguladı.

İmam Babacar Niang da Macron'un sözlerini kabul etmediklerinin ve buna tepki göstermeleri gerektiğinin altını çizdi.

Niang, "Erdoğan'ı çok seviyoruz. Çünkü o Hazreti Muhammed'i tüm dünyaya karşı savundu. Biz de Erdoğan ile beraberiz." dedi.