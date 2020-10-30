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Aktüel Macron'un İslam karşıtı tutumu Mescid-i Aksa'da protesto edildi
Aktüel

Macron'un İslam karşıtı tutumu Mescid-i Aksa'da protesto edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-30 13:56:01 -
Macron'un İslam karşıtı tutumu Mescid-i Aksa'da protesto edildi

KUDÜS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunması ve İslam karşıtı tutumu işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da protesto edildi.

Eski Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh İkrime Sabri tarafından okunan cuma hutbesinde, Fransa'nın Hazreti Muhammed ve İslam karşıtı tutumuna tepki gösterildi.

Şeyh Sabri, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a hitaben, "Ey Macron şunu bilmelisin ki evi camdan olan başkasının evine taş atmaz." ifadelerini kullandı.

Cuma namazı sonrası, Harem-i Şerif'in avlusunda toplanan yüzlerce Filistinli de Macron ve Fransa'yı protesto etti.

Kelim-i Tevhid bayrakları taşıyan Filistinliler, Fransa karşıtı sloganlar attı.

Kubbet'us Sahra'nın önünde bir süre eylemlerini sürdüren Filistinlilerin, İsrail'in yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan karşıtı sloganlar da atması dikkati çekti.

Daha sonra Harem-i Şerif'in avlusunda yürüyüşe geçen göstericiler, Mescid-i Aksa'dan çıkarak Eski Şehir bölgesinin içlerine doğru ilerledi.

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