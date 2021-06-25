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Dünya Macron'dan Türkiye açıklaması: Son haftalarda...
Dünya

Macron'dan Türkiye açıklaması: Son haftalarda...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesiyle Türkiye arasındaki gerilimin son haftalarda azaldığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 20:05:00 -
Macron'dan Türkiye açıklaması: Son haftalarda...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesiyle Türkiye arasındaki gerilimin son haftalarda azaldığını söyledi.

Macron, Avrupa Birliği (AB) zirvesinin düzenlendiği Brüksel'de yaptığı basın toplantısında, Paris ile Ankara arasındaki gerilimin son haftalarda düştüğünü belirtti.

Macron, AB ülkelerinin yaz boyunca tetikte olacağını, bununla birlikte Türkiye ile yeniden ortak çalışma içine gireceklerini kaydetti.

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