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Dünya Macron'dan Netanyahu'ya tepki: Kabul edilemez
Dünya

Macron'dan Netanyahu'ya tepki: Kabul edilemez

Yeniakit Publisher
2024-07-10 04:19:00 -
Macron'dan Netanyahu'ya tepki: Kabul edilemez

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli'nin Fransa'daki seçimlere ilişkin açıklamalarından duyduğu rahatsızlığı İsrail'e iletti.

İsrail basınında çıkan haberlere göre, Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Macron, Chikli'nin Fransa seçimlerine ilişkin açıklamalarının "kabul edilmez olduğunu" ve bunun Fransa'nın iç işlerine karışmak anlamına geldiğini dile getirdi.

DİPLOMATİK BİR BOMBA

Haaretz gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan bir İsrailli yetkili, Chikli'nin demeci hakkında "diplomatik bir bomba" yorumu yaparken, bir başka yetkilisi ise İsrailli Bakanın Paris ile Tel Aviv arasındaki ilişkilere zarar verdiğini belirtti.

İSRAİLLİ BAKAN AŞIRI SAĞCI LE PEN'E DESTEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Fransa'da 7 Temmuz'da gerçekleştirilen seçimlerden bir gün önce İsrail basınına konuşan Chikli, aşırı sağcı lider Marine Le Pen'e desteğini açıklamıştı.
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Chikli, Le Pen'in Fransa'nın cumhurbaşkanı olmasının İsrail için iyi olacağı yorumunda bulunmuştu.

İsrailli Bakan, dün İsrail ordu radyosuna verdiği röportajda ise Macron'a yüklenerek Fransa'daki seçimlerden bir gün önce yaptığı değerlendirmelerinin arkasında olduğunu söylemişti.

Kaynak: AA

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