0553 313 94 23

Macron’dan G20 bildirisini imzalamama uyarısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Osaka’da gerçekleştirilen G20 Zirvesi’nde ülkeler iklim değişikliği mücadelesinde taahhüt sağlamazsa Fransa’nın G20 zirve bildirisini imzalamayacağı konusunda uyardı.

27 Haziran 2019 Perşembe 14:48
Macron’dan G20 bildirisini imzalamama uyarısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Osaka’da gerçekleştirilen G20 Zirvesi’nde ülkeler iklim değişikliği mücadelesinde taahhüt sağlamazsa Fransa’nın G20 zirve bildirisini imzalamayacağı konusunda uyardı.


Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G20 zirvesi için gittiği Japonya’da sert bir şekilde iklim değişikliği ile mücadele etmek istediğini öne sürdü. Fransız gençlerin iklim değişikliğiyle mücadelesinde hükümete karşı yaptığı baskı sonucu Macron ifadelerini sertleştirerek, iklim değişikliği üzerinde kırmızı bir çizgiden söz ederek baskı yaptı.


Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile yaptığı görüşmede konuşan Macron, "İşe yaramaz bir G20 zirvesine hakkımız yok" dedi. Macron konuşmasında, ""Kırmızı çizgilere sahibim" diyen çok insan duydum. Artık G7 ve G20’de kırmızı çizgileri olduğu için bildirileri imzalamak istemeyen birçok insan var. Benim de kırmızı çizgim var, Paris Anlaşması hakkında konuşmazsak ve 20 kişilik odada iklim ihtirasını savunmak için hemfikir olamayacaksak, bildiri Fransa olmadan olacak. Bu kadar basit" ifadelerini kullandı.


Fransız basını, G20 Osaka Zirvesi’nin 2015 yılında Paris İklim Anlaşması’ndan çekilen ABD’nin zirveye katılması için iklim sorunlarını ele almadığını iddia ediyor. Japonya Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan taslak beyanın Washington’ın kabul edebileceği bir şekil aldığı öne sürülüyor.


Türkiye’nin de üyesi olduğu G20, dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 85’ini oluşturuyor. İncelenen konular arasında büyüme, kaliteli altyapı, yolsuzlukla mücadele, kalkınma, istihdam, dijital ekonomi, sağlık ve tarım, kaynak verimliliği, denizdeki plastik çöpler yer alıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 14:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı"
    1. "4 senedir parmağıma alyans..
    2. “ESO Tedarikçi Günleri”
    3. BM'den "Hol Kampı" tepkisi
    4. Beyin ölümü gerçekleşen gencin..
    5. HKÜ belgesel ekibi deniz fenerlerinin..
    6. SATSO Türk Müziği Topluluğu’ndan yaz..
    7. Organları 6 kişiye umut oldu
    8. Başkan Babaoğlu’ndan, Kick Boks..
    9. Kızılay’dan annelere “Sevgi Bohçası”
    10. SAMEK yılsonu genel sergisi açıldı
    11. Kayseri Moda, Hazır Giyim ve Tesettür..
    12. Mardinkapı-Bağıvar Köprüsü hattında..
    13. Yok böyle gol! Wayne Rooney kaleciyi..
    14. Bakan Akar’dan Türk Kara Kuvvetlerinin..
    15. Ticari araçla motosiklet çarpıştı:1..
    16. Bingöl’de, Bal Festivali hazırlıkları
    17. Rektör Durmuş Mersin’in Gülnar ve..
    18. Oto klima esnafından sürücülere yazlık..
    19. Deniz Türüç'ün bonservis isyanı!
    20. Dil kurslarının yanında futbol ve halk..
    21. Yavru ayı yol kenarına oturarak..
    22. Sinop İl Turizm Eylem Planı uygulama..
    23. Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi..
    24. Başkan Esen: “Asfalt çalışmamız devam..
    25. Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 ölü
    26. Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye..
    27. Galatasaray Doğa Sigorta'da transfer
    28. Kaymakam Uzun, Muharremler köyünde..
    29. Deve sütü cilde faydaları deve sütü..
    30. Denizli’nin mayıs ayı itibari ile 1..
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    Gül veya Davutoğlu değil... İşte Babacan'ın en yakınındaki isim! "En yoğun çalışan kişi o"
    Gül veya Davutoğlu değil... İşte Babacan'ın en yakınındaki isim! "En yoğun çalışan kişi o"

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar