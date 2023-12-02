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Dünya Macron'dan can alıcı Hamas sorusu
Dünya

Macron'dan can alıcı Hamas sorusu

Yeniakit Publisher
2023-12-02 23:01:00 -
Macron'dan can alıcı Hamas sorusu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) düzenlenen COP28 İklim Zirvesi’nde yaptığı konuşmada "Gelin hep birlikte aklı başında olalım” çağrısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai şehrinde düzenlenen COP28 İklim Zirvesi’nde konuştu. İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına değinen Macron, bölgede kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve tüm esirlerin serbest bırakılması için edilen çabaların iki katına çıkarılması gerektiğini söyledi.

İsrail’i Hamas’a yönelik hedeflerini netleştirmeye çağıran Macron, “İsrailli yetkililerin amaçlarını ve nihai hedeflerini daha net tanımlaması gereken bir dönemdeyiz. Hamas’ın tamamen yok edilmesinin mümkün olduğunu düşünen var mı? Eğer durum buysa, savaş 10 yıl sürecek” ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi’ndeki devam eden saldırıların İsrail’in güvenliğine nasıl etki edeceğine de değinen Macron, “Eğer İsrail’in güvenliği Filistinlilerin hayatı ve dolayısıyla bölgedeki kamuoyunun öfkesi pahasına sağlanırsa, bölgede İsrail için kalıcı bir güvenlik olamaz. Gelin hep birlikte aklı başında olalım” şeklinde konuştu.

Gazze Şeridi’ndeki şiddetin yeniden başlamasından çok endişe duyduğunu belirten Macron, yeni bir ateşkesin başlatılması çabalarına yardımcı olmak üzere Katar’a gideceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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