Macron ve Merkel'den ortak çağrı! 'Türkiye bölgeden derhal çekilmeli'

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile Almanya Başbakanı Angela Merkel ortak bir açıklama düzenleyerek, şanlı Türk Ordusu'na Suriye'den çekilme çağrısı yaptı.

Tsk tarafından Suriye'nin Kuzeyi'ndeki terör örgütlerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı 'saldırı' olarak değerlendiren Almanya Başbakanı ile Fransa Cumhurbaşkanı ortak bir açıklama yaptı.

Başbakan Merkel ile Cumhurbaşkanı Macron, açıklamalarında şunları söyledi:

"Türkiye tarafından başlatılan bu saldırı derhal sonlandırılmalı. Söz konusu saldırılar sürdürülemez bir insani durum ortaya koyuyor."

"Türkiye'nin bölgedeki ihlali uluslararası alarma neden olurken Trump'ın bir grup askerini de bölgeden çekmesi sürpriz oldu."

"Türkiye'nin bölgedeki saldırıları İslam Devleti'nin yeniden ortaya çıkmasına yardım etmeyi amaçlıyor. Buradan Türkiye ve ABD liderlerine sesleniyoruz. Türkiye Kuzey Suriye'deki eylemine bir an önce son vermeli."