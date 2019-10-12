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Macron, Trump ile telefonda görüştü: 'Bu işgal derhal durdurulmalı'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşerek, "Türkiye, bu işgali derhal durdurmalı." dedi.

12 Ekim 2019 Cumartesi 19:01
Macron, Trump ile telefonda görüştü: 'Bu işgal derhal durdurulmalı'

Taha Emre ÖZDEMİR   yeniakit.com.tr  Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Barış Pınarı Harekatı'ndan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Fırat'ın Doğusu'ndaki terör örgütlerine yönelik başlattığımız harekatı 'işgal' olarak nitelendiren Macron, görüşmede şu küstah ifadeleri kullandı:

"Türk saldırısı mümkün olan en kısa sürede durdurulmalı. Teröristlere karşı bizimle savaşanları desteklemek ve sivil halkı korumak için Türkiye'nin işgalini durdurmak zorundayız."

"Birlik olarak Suriye'de sürmekte olan tek taraflı saldırıyı kınamalıyız. Türkiye'yi bölgeden en kısa sürede uzaklaştırmamız gerekiyor. Bu saldırı milyonlarca insana, insani bir risk oluşturuyor."

Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı büyük panik yaşayan Macron, öceki gün bir YPG'li teröristle görüşerek onlara olan desteğini iletmişti.

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 19:01
  1. Macron
  2. Donald Trump

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