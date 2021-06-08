Macron tokat mı yedi? Son dakika haberi: Fransa Cumhurbaşkanı Macron saldırıya mı uğradı?
Her defasında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a saldırı düzenlendi. Macron yaptığı ziyaret sırasında tokat yedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Drome bölgesini ziyaretinde bir kişi tarafından tokatlı saldırıya uğradı. Tokatlama anına ilişkin görüntülerde, tokat atan kişiye korumalar tarafından müdahalede bulunulduğu görülüyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Drome’da katıldığı bir etkinlik sırasında bir kişinin tokatlı saldırısına maruz kaldı.Korumaların araya girmekte geciktiği olayda Fransa Cumhurbaşkanı’na saldıran kişinin kimliği henüz açıklanmadı. Yetkililer 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.