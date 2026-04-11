Macron, 'Az önce Erdoğan ile görüştüm' diyerek duyurdu: Anlaştık

MACRON TÜRKÇE MESAJ YAYIMLADI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden Türkçe bir paylaşım yaparak görüşmenin detaylarını paylaştı.

İki lider Orta Doğu’daki ateşkes sürecinden Ukrayna savaşına, Güney Kafkasya’daki barış arayışlarından ikili ilişkilere kadar geniş bir yelpazede önemli başlıkları ele aldı.

X hesabından açıklama yapan Fransız lider görüşmeye ilişkin şunları dedi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile az önce bir görüşme gerçekleştirdim.

Öncelikle Yakın Doğu ve Orta Doğu’daki durumu ele aldık. Ateşkese riayet edilmesi ve bunun Lübnan’da uygulanması, Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer serbestisinin korunması çağrısında bulunduk ve güçlü, kalıcı bir diplomatik çözümün gerekliliğini vurguladık.

Ayrıca Ukrayna’daki durumu ve adil, kalıcı bir barışın tesisine katkıda bulunmak amacıyla Gönüllüler Koalisyonu çerçevesinde yürüttüğümüz ortak çalışmaları da ele aldık. Bu barışın mutlaka Birleşmiş Milletler Şartı’nın ilkelerine uygun olması ve Ukrayna için güçlü güvenlik garantilerine dayanması gerektiğini vurguladım.

Özellikle 4 Mayıs’ta Erivan‘da düzenlenecek Avrupa siyasi topluluğu Zirvesi perspektifinde, Güney Kafkasya‘da açık sınırlar ve güçlendirilmiş bölgesel iş birliği temelinde yeni bir döneme geçilmesini sağlayacak barış sürecine Fransa’nın desteğini yineledim.

Son olarak, diyaloğumuzu ve ikili iş birliğimizi daha da derinleştirmeyi sürdürmenin öneminde mutabık kaldık."