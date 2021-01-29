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Spor "Maçlar seyircili oynanabilir" diyen TFF Başkanı Özdemir tarih verdi!
Spor

"Maçlar seyircili oynanabilir" diyen TFF Başkanı Özdemir tarih verdi!

TFF Başkanı Nihat Özdemir, maçların mart ayından itibaren seyircili oynanabileceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 07:58:00 - 2021-01-29 08:12:02
"Maçlar seyircili oynanabilir" diyen TFF Başkanı Özdemir tarih verdi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, D-Smart televizyonunda katıldığı bir programda, maçların seyircili oynanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Maçların seyircili oynanması için kendilerinin tek başına karar alıcı olmadığını belirten Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Burada insan sağlığı önemli. Sporcu sağlığı önemli. Bu hastalığın ciddi bir hastalık olduğunu bazı kimselerde ciddi etkiler bıraktığını görüyoruz. Kimi insan hiçbir şey olmadan bunu atlatabiliyor.

Alacağımız karar Sağlık Bakanlığı ve bizim Sağlık Kurulu'nun alacağı karardan ayrı bir karar olmaz. Pandemi iyi giderse Şampiyonlar Ligi finalini minimum yüzde 50 kapasiteli oynatmak istiyorlar. Seyircili oynayabilmek için Allah'a dua ediyorum.

Takımlarımız isterken ben de bunu istiyorum. Milli takımımız için Hollanda maçında seyirci desteğine çok ihtiyacımız var. Başarılı olursak mart ayının ortasından itibaren seyircili oynama kararını alabiliriz."

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