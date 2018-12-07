GİRESUN (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda dün deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor'un başkan yardımcısı İbrahim Özkul, rövanş maçında sarı-lacivertli takımı yenebileceklerini söyledi.

Özkul, gazetecilere yaptığı açıklamada, iyi oynadıkları maçı kaybettikleri için üzüntülü olduklarını kaydetti.

Son haftalarda hakem hataları yaşadıklarını öne süren Özkul, "Son maçlarda hakem hatalarıyla mağlup oluyoruz. Dün de milyonlarca izleyicinin önünde verilmeyen penaltılarımızla mağlup olduk." diye konuştu.

Özkul, Fenerbahçe karşısında iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Sonuçta kupa maçıdır, Fenerbahçe ile ezilmeden başa baş, hatta bazı bölgelerde daha iyi oynayarak mağlup olduk. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Kaybedilmiş bir şey yok, bizim için lig daha önemli, maçın rövanşını Giresun'da alabiliriz. Sonuçta bizim de sakat futbolcularımız var, iki hafta sonra dönecekler. Tam kadro ile bu sefer kendi saha ve seyircimiz önünde galip gelerek turu geçmek istiyoruz."

Ligde Adana Demirspor ile deplasmanda 10 Aralık Pazartesi günü karşılaşacakları maça odaklandıklarını dile getiren Özkul, "Mevcut kadromuzla gidip savaşacağız, yani rakibin kim olduğu veya kimin çalıştırdığı bizim için önemli değil. Önemli olan Giresunsporlu futbolcuların yüreğini ortaya koyması." ifadelerini kullandı.

İbrahim Özkul, Adana deplasmanlarının geçmiş maçlarda kendileri için iyi geçtiğine işaret ederek, Adana Demirspor karşılaşmasından da puan veya puanlar alarak Giresun'a döneceklerini sözlerine ekledi.



