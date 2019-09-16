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Maçın ardından

- Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu:- "Lideriz ama çok büyütülecek bir şey yok. Daha ligde 30 maç var"

16 Eylül 2019 Pazartesi 23:42
Maçın ardından


ANTALYA (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Aytemiz Alanyaspor'un başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Henüz ligin başındayız, lideriz ama çok büyütülecek bir şey yok. Daha ligde 30 maç var." dedi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, ligde 4'te 4 dört yapmanın önemli olduğunu söyledi. Bu başarının tesadüf olmadığını anlatan Çavuşoğlu, her şeyden önce sezon başında çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ve istedikleri oyuncuları takıma kazandırdıklarını kaydetti.

Hasan Çavuşoğlu, önemli olanın bu başarıyı sürdürmek olduğuna dikkati çekerek, "Fenerbahçe gibi büyük bir takımı yenmek kolay iş değil. Teknik heyeti ve futbolcularımı tebrik ediyorum. Hocamızın hafta sonu yaptığı çalışmaların emeğini aldılar ve 4'te 4 yaptık. Bizim için çok önemli oldu." diye konuştu.

Bugün spor yorumcularının Fenerbahçe'nin niye yenildiğini tartışacaklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Alanyaspor'u yine çok az konuşacaklar. Bundan sonraki maçlarda en iyisini yapmak istiyoruz. Takımımız her maça galibiyet parolasıyla çıkacaktır. Ancak şununda bilincindeyiz; henüz ligin başındayız, lideriz ama çok büyütülecek bir şey yok. Daha ligde 30 maç var." ifadelerini kullandı.

Takımın bundan sonraki hedefleri konusunda ise Alanyaspor Başkanı, şu değerlendirmede bulundu:

"Ayağımızı yere sağlam basmamız lazım. 4'te 4 yapmakla iş bitmiyor. Önümüzde 30 maç var. Bundan sonrası daha önemli. Daha kontrollü bir şekilde emin adımlarla gitmek istiyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde iyi futbolumuzu her şeyden önce devam ettirmek istiyoruz."

Çavuşoğlu, konuşması sırasında yanına gelen Ozan Tufan ile ilgili olarak da "Onunla gurur duyuyorum. Ozan Tufan, geldiğinde ona 'futbola döneceksin, Fenerbahçe'de ve milli takımda yerini alacaksın.' demiştim. Bunu başardı." açıklamasını yaptı.

Ozan Tufan ise başkan Çavuşoğlu ve Sergen (Yalçın) hocanın çabalarıyla bu seviyeye geldiğini ifade ederek, "Bana sahip çıktılar. Evlatları gibi gördüler. Onların sayesinde de bugün Fenerbahçe'nin kaptanlığını yaptım, ilk 11'de oynadım." dedi.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, maç çıkışında hiç açıklama yapmadan stattan ayrıldı.


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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 23:42
  1. Alanyaspor
  2. Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu
  3. Fenerbahçe
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