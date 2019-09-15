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Maçın ardından

- Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş:- "Bu mücadele anlayışımız devam edecek, inşallah hiç kaybetmeyen ve asla pes etmeyen takım görüntümüz sürecek"- Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker:- "Genel anlamıyla iyi ve mücadeleci bir maç oldu. Artık öyle veya böyle yolumuza devam edeceğiz"

15 Eylül 2019 Pazar 22:32
Maçın ardından


ADANA (AA) - TFF 1. Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile oynadıkları derbide golsüz berabere kalan Adanaspor'un teknik direktörü Levent Eriş, "Bu mücadele anlayışımız devam edecek, inşallah hiç kaybetmeyen ve asla pes etmeyen takım görüntümüz sürecek." dedi.

Eriş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda takım olarak istediklerini tam anlamıyla gerçekleştiremediklerini söyledi.

Maçın ikinci yarısında 10 kişi kaldıklarını anımsatan Eriş, "Bu devrede yakaladığımız 3-4 pozisyon var. Rakibin 1 pozisyonu var, onu da izlersek ofsayt olduğunu görebiliriz." diye konuştu.

Eriş, TFF 1. Lig'de de Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi olması gerektiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ben çocuklarımı kutluyorum. 10 kişi aslanlar gibi mücadele verdiler. Eksik kalan taraflarımız var. Henüz bazı oyuncularımız hazır değil. Onları da hazırlayıp bir an önce takıma dahil etmeliyiz. Milli aralar iyi geliyor ama bazı oyuncuların da milli takımdan dolayı bizimle birlikte olmayışı zaman zaman handikaplar yaratıyor. Bu mücadele anlayışımız devam edecek, inşallah hiç kaybetmeyen ve asla pes etmeyen takım görüntümüz sürecek. Kazanmayı çok isterdik. Önce Adanaspor taraftarına bu ambiyansı oluşturdukları için teşekkür ediyorum. Sonuna kadar desteklediler."


- Adana Demirspor cephesi


Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, aslında maça iyi başladıklarını ancak girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini ifade etti.

Rakiplerinin 10 kişi kalmasının ardından çok büyük baskı kuramadıklarını aktaran Tütüneker, "Pas aksiyonlarını yapamadık, telaş ettik. Sonradan Stokes ve Gladky'i oyuna soktuk ama sonuç alamadık. Genel anlamıyla iyi ve mücadeleci bir maç oldu. Artık öyle veya böyle yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Tütüneker, bir basın mensubunun "Bugün alınan bir puan kazanç mıdır?" şeklindeki sorusunu, "Bugüne baktığımız zaman kayıptır." diye yanıtladı.


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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 22:32
  1. Adana
  2. Adana Demirspor
  3. adanaspor
  4. Levent Eriş
  5. Uğur Tütüneker

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