0553 313 94 23

Maçın ardından

- Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş:"Bugün beni umutlandıran bir oyun oynadık. Son ana kadar verdikleri mücadeleden dolayı futbolcularıma teşekkür ediyorum"- MKE Ankaragücü Sportif Direktörü Adnan Erkan:"Bizim için zor ve anlamlı bir maç oldu. Arkadaşlarımızı aldıkları 3 puandan dolayı tebrik ediyorum"- "Acil şekilde transfer yasağını kaldırarak yeni oyuncular almamız lazım. Bu konuda inancımızı sürdürmeye kararlıyız"

30 Ağustos 2019 Cuma 23:27
Maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'ne 1-0 yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş, mücadeleden puansız ayrılmalarına rağmen takımın sergilediği oyunun gelecek için ümit verici olduğunu söyledi.

Özdeş, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, değişik bir akşam yaşadıklarını belirterek, "Bugün beni umutlandıran bir oyun oynadık. Bilhassa ilk 45 dakikada. İkinci yarıda da 75. dakikaya kadar kurduğumuz baskı gelecek adına ümit vericiydi. Son ana kadar verdikleri mücadeleden dolayı futbolcularıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ligde 3 maçta 1 puan topladıklarını hatırlatan Özdeş, "3 sezon önce geldiğimizde de ilk 5 haftada 1 puan almıştık. Geçen sezon ise ilk 4 maçın tümünü kazanmıştık. Sezon sonunda olacağımız yer önemli. Önümüzde uzun bir süreç var. Milli maçlar için liglere verilecek arada eksiklerimizi kapatmak istiyoruz. Pavelka, Koita ve Sadiku'nun da katılmasıyla daha geniş bir kadromuz olacak. Oyuncularıma güveniyorum. Bu sezon, geçen sezonlardan oyun ve sonuç olarak daha iyi bir Kasımpaşa olacak." diye konuştu.

Kemal Özdeş, ayrıca 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.


- Adnan Erkan: "Transfer yasağını kaldırmamız lazım"


MKE Ankaragücü Sportif Direktörü Adnan Erkan, zor bir maçtan 3 puanla ayrılmalarının mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Futbolcularının bu sezon özverili bir mücadele sergilediğini aktaran Erkan, şunları kaydetti:

"Bizim için zor ve anlamlı bir maç oldu. Sezona şansızlıklarla başladık. Takımdaki eksikleri, daha fazla maç oynayarak kapatma yoluna gittik. Bu maçın zor geçeceğini biliyorduk. Sezon başlarında böyle zamanlarda alınan puanlar, ileriye dönük kredi ve moral anlamında çok önemli. Acil şekilde transfer yasağını kaldırarak yeni oyuncular almamız lazım. Bu konuda inancımızı sürdürmeye kararlıyız. Oyuncular, yürekten mücadele ediyorlar. Emeklerine saygı duymamız gerek. Kim ne yapacaksa son dakikaya kadar yapsın. En azından yapacağımız hamlelerle takımdaki eksiklikleri giderebiliriz. Bu konuda ümidimi yitirmiyorum. Arkadaşlarımızı aldıkları 3 puandan dolayı tebrik ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 23:27
  1. Adnan Erkan
  2. Futbol
  3. Kasımpaşa
  4. Kemal Özdeş
  5. MKE Ankaragücü
  6. SÜPER LİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Bu iş burada bitmeyecek"
    1. "Bu iş burada bitmeyecek"
    2. Adnan Erkan: "Transfer yasağını acilen..
    3. Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
    4. 30 Ağustos Zafer Bayramı Moda..
    5. Beyoğlu’nda 30 Ağustos Zaferi konserle..
    6. Köylüler su araması yapan iş..
    7. Savcı Sayan, ‘Bu onlara ders olsun’..
    8. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı:..
    9. Terim'den çarpıcı açıklama: Çok..
    10. Mevlüt Erdinç, forma giymek için..
    11. TESK Başkanı Palandöken: “Açık içkiye..
    12. İzmir’de silahlı kavga: 1 yaralı
    13. Bandırma’da kedi köpek katliamı
    14. KKTC’li ünlü iş adamı sanal bahis..
    15. Antalya’da tur otobüsü devrildi: 1..
    16. Maçın ardından
    17. Futbol: 2021 Kadınlar Avrupa..
    18. Baba-oğul birbirini bıçakladı
    19. Dorian kasırgası "Kategori 3"..
    20. Erzincan’da 3 araçlı trafik kazası: 7..
    21. Beylikdüzü’nde 30 Ağustos coşkusu
    22. Malatya’da sağanak yağış sele neden..
    23. Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
    24. Diyarbakır’da anız yangını
    25. Kemal Özdeş: "Oynadığımız oyun beni..
    26. Didim’de 30 Ağustos coşkusu yürüyüş ve..
    27. Sosyal medyayı ayağa kaldıran..
    28. Bursa’da binlerce kişi bir araya..
    29. Türkiye Basketbol Federasyonuna sosyal..
    30. Büyük Zafer'in 97'nci yıldönümü
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması

    Günün Karikatürü

    31 Ağustos 2019
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak