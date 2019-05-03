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Maçın ardından

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı:- "Bugün geldiğimiz noktada ligin hala tepesindeyiz"- "Biz vazgeçmeyeceğiz, oyuncu grubu da vazgeçmeden 29 hafta oyun kalitesiyle performansla getirdikleri süreci sonuna kadar en iyi şekilde tamamlamaya çalışacaklardır diye düşünüyorum"- Demir Grup Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur:- "Ligin sıkıştığı bu haftalarda bir puan bile önemli"

03 Mayıs 2019 Cuma 23:56
Maçın ardından

SİVAS (AA) - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kalmalarına rağmen ligin zirvesinde yer aldıklarını ve şampiyonluk yarışından vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Atiker Konyaspor karşılaşmasını kazandıktan sonra Beşiktaş maçının ilk yarısı çok harika bir oyun oynadıklarını, ikinci yarı itibarıyla performansların ve oyun organizasyonlarının zaman zaman kaybolduğu bir durum yaşadıklarını hatırlattı.

Bu şekilde puan kayıpları yaşadıklarını dile getiren Avcı, "Özellikle bugüne gelecek olursak konsantrasyonumuz yüksekti. İki haftadan çıkardığımız olumlu dersler vardı. İlk 30 dakikada oyun istediğimiz gibi başladı. Topa sahip olduk, organizasyonları doğru kullanmaya çalıştık ama fazla pozisyon üretemedik. İlk yarı itibarıyla bir iki pozisyonumuz var, rakibin de bir pozisyonu var." dedi.

Karşılaşmanın ikinci devresinde ise Beşiktaş maçının ikinci yarısıyla başlayan, oynayanın da girenin de bireysel performansını sahanın içine yansıtamadığı bir süreçten geçtiklerine dikkati çeken Avcı, şunları kaydetti:

"Özellikle son 4 maçtır hem puan kayıpları hem zihinsel yorgunluklar hem de geleceğe yönelik endişeler yaşanabiliyor oyunun içinde. Gerginlikler, oyuncuların kasılmaları ve top kayıpları bunla beraber olabiliyor. Bugün itibarıyla bunu da yaşadık. Özellikle ilk yarının son 15 dakikası ikinci yarıda da parça parça. İkinci yarı itibariyle onlar da gol atabilirdi. Oyunu değerli kılan bireysel oyuncu performanslarıdır. Son 4 maçtır bunları çok sık yaşıyoruz ve bunun karşılığını alamıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada ligin hala tepesindeyiz, bir derbi var pazar günü. Avantajlar mı fırsatlar mı diyeyim bunlar hala devam ediyor ama bu şekilde değil. Biz vazgeçmeyeceğiz, oyuncu grubu da vazgeçmeden 29 hafta oyun kalitesiyle performansla getirdikleri süreci sonuna kadar en iyi şekilde tamamlamaya çalışacaklardır diye düşünüyorum. Bugün itibarıyla fırsatı tekrar yakalamak kendi elimizde. Umarım 1-2 gün izinden sonra toparlanıp buna bütün grup olarak dönebilirsek tekrar bu fırsatları yakalayabiliriz. Önemli avantajlar kaybettik. Rakibimizde iyi mücadele etti onları da tebrik ediyoruz. Bundan sonra ki süreçte başarılar diliyoruz."

Son haftalarda gol bulamamaları yönündeki soru üzerine Avcı, maçı skor olarak koparamadıkları zaman zaman bu durumu yaşadıklarını ifade etti.

Avcı, Emre Belözoğlu'nun performansının sorulması üzerine ise şöyle konuştu:

"Önemli deneyimleri ve tecrübeleri olan bir futbolcudan bahsediyoruz. Türk futbol tarihinin en büyük oyuncularından birisi. 39 yaşında çok önemli deneyimleri var. Bu tür oyuncular her zaman çıkmıyor. Geçmişten bu zamana baktığımızda 3 tane oyuncu sayamıyorsun. Performanslar, aynı şeyi konuşuyoruz özellikle sıkıntılı bireysel performanslar gösteriyoruz. Umarım önümüzdeki hafta toparlarız. Önümüzde fırsatlar var. Çünkü bunu yapmış, bu organizasyonları oynamış, bu maçları kazanmış bir takımdan bahsediyoruz. Onun için vazgeçmeden devam etmemiz lazım."


- Sivasspor cephesi


Demir Grup Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur da mücadelelerinden dolayı futbolcularını kutladı.

Takım olarak çok iyi bir savunma oyunu oynadıklarını dile getiren Uzğur, şöyle konuştu:

"Bu oyundan çıkışta da 3-4 tane gol olabilecek pozisyona girdik, maalesef değerlendiremedik. Ligimizin en iyi takımlarından birine karşı 1-2 pozisyon verdik, bu da sevindirici. Bu mücadeleden sonra 3 puanla bitirmek isterdik ama maalesef bir puanla ayrılmak zorunda kaldık. Ligin sıkıştığı bu haftalarda bir puan bile önemli. Bundan sonraki maçlarda bu bir puan işimize yarayacaktır."

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 23:56
  1. Abdullah Avcı
  2. Basın Toplantısı
  3. Demir Grup Sivasspor
  4. Ersel Uzğur
  5. Futbol
  6. Medipol Başakşehir
  7. SÜPER LİG

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