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Maçın ardından

Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın:"Son dakikalarda istemediğimiz bir gol yedik ve maçı kaybettik"- Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu:"Ligde kalan son 2 maçı da kazanıp ilk 6'da olmak, play-off'a kalmak istiyoruz"

03 Mayıs 2019 Cuma 23:13
Maçın ardından

ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında, sahasında Altınordu'ya 2-1 mağlup olan Adanaspor'un teknik direktörü Eyüp Arın, "Son dakikalarda istemediğimiz bir gol yedik ve maçı kaybettik." dedi.

Arın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, matematiksel anlamda kendilerini "kurtardıklarını" ve bu güvenle maça hazırlandıklarını söyledi.

Rakiplerinin play-off'a kalma şansının bulunduğunu belirten Arın, şöyle konuştu:

"İmrendiğim bir kulüp Altınordu. Türkiye'de çok konuşulan altyapısıyla sistemli şekilde gelen takım. Sistemini oturtan takımlara karşı bireysel anlamda, kim girerse girsin sıkıntı yaşamayan bir görüntü içerisinde. Çok zor 4-5 hafta yaşıyorduk, buradaki en büyük sıkıntı merkezdeki oyuncularımızın sakatlığı. Onların sakatlığında hiç oynamamış oyuncuları o bölgede oynatmak çok büyük bir risk. Ön tarafta, orta sahada oynatacağın oyuncuların telafisi var ama merkezdeki stoperlerin olmaması bizim için ayrı bir sıkıntıydı."

Arın, rakiplerinin penaltıyı gole çevirememesinin ardından oyuncularının iyi bir dönüş yaptığını vurgulayarak, "Skoru öne taşıyabilecek pozisyonlar yakaladık. Net pozisyonlarımız vardı ama bunları değerlendiremedik. Son dakikalarda istemediğimiz bir gol yedik ve maçı kaybettik." diye konuştu.


- Altınordu cephesi


Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, kolay görünen ama aslında çok zor olan bir maça çıktıklarını ifade etti.

Maça çok iyi başladıklarını, 2. dakikada gol bulduklarını, 5. dakikada penaltı kazandıklarını ama değerlendiremediklerini anlatan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Penaltı gol olsaydı, olay daha farklı boyuta gidecekti belki de. Arkada geniş alan bulunca da rakip golü buldu. Toparlamaya çalıştıkça ön bölgede yaptığımız pas hataları oyunda üstünlük kurmamıza sıkıntı yarattı. Rakibin yakaladığı 1-2 pozisyon vardı ve gol olabilirdi. 2. yarı riskler aldık. Topun bizde kalması rakibin dengesini bozma adına önemliydi ama özellikle ceza sahası girişlerinde son final pası atamadık, son vuruşu yapamadık. Son dakika kazandık ama 3 puan çok değerli bizim için. 3 maçtır kazanıyoruz ve play-off'ta olmak istiyoruz. 5 yıl önce yakaladığımız 54 puan vardı, onu yakaladık, 2 maçımız daha var. Ligde kalan son 2 maçı da kazanıp ilk 6'da olmak, play-off'a kalmak istiyoruz."

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 23:13
  1. Adana
  2. adanaspor
  3. Altınordu
  4. Spor Toto 1. Lig

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