



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda lider Medipol Başakşehir'i 2-0 yenen Göztepe'nin futbolcularından Serdar Gürler, kalan haftalarda iyi sonuçlar alarak hak ettikleri noktaya çıkmak istediklerini belirtti.

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan 27 yaşındaki futbolcu, üst sıraların kendilerini ilgilendirmediğini anlatarak, "Bizim amacımız puan ya da puanlar almaktı. İkinci golden sonra gördünüz, herkes tribünlere koştu, sarıldı. Çok zorlu bir süreçten geçtik. Ama son 5 hafta, Başakşehir şampiyonluğa oynuyor. Zor bir deplasman. İyi bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Kendi göbeğimizi kendimiz kesecek duruma getirdik. İnşallah artık evimizde galibiyet istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Maçtan önce 1 puana razı olduklarını ifade eden Serdar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnanılmaz sevinçliyiz. 1 maç kazandık sadece. Daha 4 maçımız var. Herkes biliyor, İstanbul takımlarını yenmek ekstra puan gibi düşünülüyor. Biz burada 1 puana razıydık. Daha fazlasını yaptık. Yüreğimizi ortaya koyduk. Artık kendi rakiplerimize göre müsabakalar olacak. Bu 4 maçta hak ettiğimiz yeri taraftarımıza ve Türkiye'ye göstermek istiyoruz."

Amaçlarının kalan haftalarda kendi rakiplerini yenmek olduğunu belirten Serdar Gürler, "Sahada 30 savaşçı vardı. Başkanımız yanımıza geldi. Herkesi birer birer, ikişer ikişer aldı yanına. Sahaya çıkarken herkes kenetlendi. Bizim amacımız lideri kovalamak değil, kümede kalmak. Son 4 maç kaldı. 3 tane kendi evimizde oynayacağız." diyerek sözlerini tamamladı.