



ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında ağırladığı Akhisarspor'u 2-1 mağlup eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, uzun zaman sonra maç kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Hamza Hamzaoğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir maç olduğunu belirterek, "Bugün rakibin kapalı oynayacağını, kontrataklarla gol arayacağını biliyorduk. Dolayısıyla rakibi açmakta zorlanacağımızı da biliyorduk." dedi.

Sabırlı oynayarak galip geldiklerini ifade eden Hamzaoğlu, "Sabırlı oynayarak rakibi ikinci bölgeye çekmek ve orada karşılamak istedik. İlk yarıda kısmen bunu başardık ve zaman zaman pozisyonlar ürettik ama golü bulamadık. Böyle bir maçta geri düşmemize rağmen tekrar dönmek ve maça asılarak kazanmak bizim için çok önemliydi." diye konuştu.

Hamzaoğlu, uzun zamandır galibiyete hasret kaldıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Uzun zamandan beri kazanamayan bir takım için bugün galip gelmek, o duyguyu taraftarı önünde yeniden yaşamak önemliydi. Şimdi önümüzde Göztepe maçı var. Bu karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanıp, sahadan iyi bir sonuçla ayrılırsak, çok farklı bir tablo karşımıza çıkacak. Ondan sonra devamını getiririz diye düşünüyorum. Gerçekten özlediğimiz bir galibiyet oldu."

İbrahim Akdağ ile Emrah Başsan'ın sakat olmalarına rağmen oynadıklarını anlatan Hamzaoğlu, bu isimlerin sonradan girmesine karşın iyi bir performans sergilediğini aktardı.

Gelecek haftaların çok zor olacağına işaret eden Hamzaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Önümüzdeki haftalar bizim için hiç kolay olmayacak. Bunu herkesin bilmesi lazım. Oyuncuların hatası olabilir. Hatalardan dolayı kimseyi eleştirmedim. Taraftarlar Kone'yi hatasından dolayı ıslıkladı, eleştirdi. Kone'yi eleştirmek yerine, desteklemek gerekirdi. Bir hatada oyuncuları eleştirirsek, kiminle maça çıkacağız. Biz kalan 6 haftayı bu oyuncularla götüreceğiz. Umudumuzu yeşerttik ve bir kıvılcım yaktık. İnşallah bunu ateşe döndürür ve alevlendirirsek, sonuna kadar bunu yakarız."





- Kahyaoğlu: "Galip gelseydik, değişik şeyler düşünülebilirdi"





Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu, öne geçtikleri maçta skoru elde tutamadıklarını vurguladı.

Öne geçtiklerinde skoru koruyabilmeleri gerektiğine dikkati çeken Kahyaoğlu, "Rakibi çok ciddi gördük ve özellikle bugünkü maç onlar için çok değerliydi. Lige tutunmaları açısından bunun da farkındaydık. Biz galip gelseydik, değişik şeyler düşünülebilirdi. Lig devam ediyor. Biz yine inatla, heyecanla, sonuna kadar bütün maçlarımızı kazanmak için oynayacağız." değerlendirmesinde bulundu.



