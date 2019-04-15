



İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Ümraniyespor'a 2-1 yenilen Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, aldıkları yenilginin kendilerini üzdüğünü belirterek, "İlk 6'nın en önemli adaylarındanken, biraz uzaklaştık. Kalan 5 maçı en iyi şekilde tamamlayıp, diğer takımların kaybetmesini bekleyeceğiz." dedi.

Eroğlu, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, üst üste kaybedilen 2 müsabakanın ardından kayıplarını telafi etmek adına Ümraniyespor maçını çok önemsediklerini ancak beklentilerin altında kaldıklarını söyledi.

İlk yarıda, son haftalardaki en iyi futbollarını sergilediklerini aktaran Eroğlu, şunları kaydetti:

"Rakibe karşı hücum anlamında çok pozisyon ürettik. Son vuruşu yapamadığımız pozisyonlar var. İlk yarı 0-0 bitti. İkinci yarı amacımız bu tempoyu arttırıp, rakibin dengesini bozmaktı ve golü de bulduk. 1-0 dan sonra ister istemez rakipten topu alamadık. 1-1 den sonra girdiğimiz gol pozisyonlarını değerlendirsek, maç lehimizi dönecekti. Maçta 10 kişi kaldık. Oyunu tutmaya çalışsak da gol bulma çabamız sonuç vermedi. Bu karşılaşma, ilk 6'ya girmemiz için önemliydi. İlk 6'nın en önemli adaylarındanken, biraz uzaklaştık. Kalan 5 maçı en iyi şekilde tamamlayıp, diğer takımların kaybetmesini bekleyeceğiz."

- Taşyürek: "Dönüş maçımız oldu"





Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, Altınordu karşısında kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

En son 4 hafta önce galip geldiklerini dile getiren Taşyürek, "Bu karşılaşma ilk 6'yı ilgilendiren, iki takım için de 6 puanlık bir maçtı. Koşan, mücadele eden, organize bir takım karşısında özellikle ilk yarı yine kötü oynadık. Belki de ilk defa soyunma odasında futbolcularıma bu sene sesimi yükselttim ama ikinci yarı beni mahcup etmediler. İşin güzel tarafı, dönüş maçımız oldu. Play-off'larda önceki yıllardan beri süren tecrübemizin iş yapacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



