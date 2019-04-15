



ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Altay ile 2-2 berabere kalan Adana Demirspor'da teknik direktörü Ümit Özat, "Özellikle 2-0 dan sonra oyuncularım geriye yaslandı. İstediğimiz hiçbir şeyi sahada yerine getiremediler." dedi.

Özat, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Altay'ı tebrik etti.

Skor 2-0 oluncaya kadar her şeyi denediklerini ifade eden Özat, şunları söyledi:

"2-0'a kadar yapabileceğimiz her şeyi yaptık. 2-0'dan sonra maçın sonuna kadar hiçbir şey yapmadığımızı söyleyebilirim. Devre arası oyuncuları uyardım. Topun arkasında sağlam durmamızı, kaptığımız toplarla atağa çıkmamız gerektiğini söyledim ama bir şey var ki bireysel hataya çözüm bulamıyorsunuz. Özellikle 2-0'dan sonra oyuncularım geriye yaslandı. İstediğimiz hiçbir şeyi sahada yerine getiremediler. Çok yaslandık. Bizim gibi takımın 2-0 dan sonra farkı açması lazımdı."





- Karafırtınalar: "Haftalardır çok zorlu maçlar oynuyoruz"





Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, 2-0 yenik durumdan gelip beraberliği yakalayan oyuncularını tebrik etti.

Maçta ulaştıkları skorun kolay olmadığını ifade eden Karafırtınalar, "Haftalardır çok zorlu maçlar oynuyoruz. Bu maçlarda da nedense penaltı golüyle geriye düşüyor, sıkıntılı anlar yaşıyoruz ve oyuncularım inanılmaz bir reaksiyon vererek skoru lehimize çeviriyor. Oyun olarak üstündük. Hem topun bizde kalması hem pozisyon olarak üstündük. Kolay değil, 18. dakikada 2-0 geri düşmek, oradan gelmek. Hakikaten zor işler bunlar. Benim oyuncularım hiçbir şeye aldırış etmeden bu reaksiyonu veriyorlar. Matematiksel olarak şansımız devam ettikçe play-off'u kovalıyorlar." şeklinde konuştu.



