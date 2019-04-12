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Maçın ardından

- Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman:"Şiddetle 3 puana ihtiyacı olan Bursaspor'u evinde yenmek bizim adımıza sevindirici"

12 Nisan 2019 Cuma 23:36
Maçın ardından


BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Bursaspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, ikinci yarıdaki iyi oyunlarıyla üç puanı aldıklarını söyledi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Oyunun geneline bakıldığında ilk yarıda istedikleri oyunu ortaya koyamadıklarını belirten Karaman, Bursaspor'un daha etkin oynadığını ifade etti.

İkinci yarıya başka bir oyun yapısıyla başladıklarını vurgulayan Karaman, şöyle konuştu:

"İkinci yarı daha etkiliydik, daha fazla pozisyon üreten ve topa sahip bir takım yapısındaydık. Şiddetle 3 puana ihtiyacı olan Bursaspor'u evinde yenmek bizim adımıza sevindirici. Ligde her takımın kendince hedefi var. Biz de Avrupa Ligi'ne katılmayı zorluyoruz, alt tarafta ise matematiksel olarak hiçbir takım düşmüş değil. Ligin sonlarına geldiğimiz şu ortam içinde oldukça çekişmeli ve heyecanlı maçlar oynanacak. Galibiyetten ötürü son derece memnunum. Bursaspor'a da başarılar diliyorum."

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 23:36
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