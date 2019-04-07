



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'ya 2-1 yenilen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Gol yollarındaki sıkıntımız ve çok kolay gol yememiz bu maçta da tekrarlandı." dedi.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Hamzaoğlu, oyuncuların ellerinden gelen mücadeleyi sergilediklerini belirterek, "Bu maçtan oldukça ümitliydik. Belki alacağımız 1 galibiyet bizi farklı noktalara taşıyacaktı ama yine başaramadık. Oyuncular mücadele ettiler ama gol yollarındaki sıkıntımız ve çok kolay gol yememiz bu maçta da tekrarlandı." diye konuştu.

Ligde kalma adına işlerinin her geçen hafta daha da zorlaştığının altını çizen Hamza Hamzaoğlu, "Ümidimizi canlı tutmaya çalışıyoruz. Biz mücadelemize devam edeceğiz. İşimiz artık çok daha zor. Çok üzgünüz. Minimum 5 maç kazanmak zorundayız. Bir galibiyet alsak belki farklı bir havaya bürüneceğiz. Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum. Maçın hakemi de çok iyi maç yönetti." değerlendirmesinde bulundu.

İlk yarının son dakikalarında stoper Lokman Gör'ün sakatlanarak oyundan çıkmasının takımı olumsuz etkilediğini kaydeden Hamzaoğlu, "İki stoperimiz var. Sol bek Leo'yu ihtiyaç halinde oynatıyoruz. Egemen maalesef bizimle değil. Bizim için önemli bir güç kaybı. Elimizdeki şartlar ölçüsünde en iyisini çıkartmak zorundayız. Bunu bugün başaramadık." diye konuştu.



