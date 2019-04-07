0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Maçın ardından

- Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu:"Bu maçtan oldukça ümitliydik. Belki alacağımız 1 galibiyet bizi farklı noktalara taşıyacaktı ama yine başaramadık"- "Biz mücadelemize devam edeceğiz. İşimiz artık çok daha zor. Çok üzgünüz. Minimum 5 maç kazanmak zorundayız"

07 Nisan 2019 Pazar 16:33
Maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'ya 2-1 yenilen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Gol yollarındaki sıkıntımız ve çok kolay gol yememiz bu maçta da tekrarlandı." dedi.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Hamzaoğlu, oyuncuların ellerinden gelen mücadeleyi sergilediklerini belirterek, "Bu maçtan oldukça ümitliydik. Belki alacağımız 1 galibiyet bizi farklı noktalara taşıyacaktı ama yine başaramadık. Oyuncular mücadele ettiler ama gol yollarındaki sıkıntımız ve çok kolay gol yememiz bu maçta da tekrarlandı." diye konuştu.

Ligde kalma adına işlerinin her geçen hafta daha da zorlaştığının altını çizen Hamza Hamzaoğlu, "Ümidimizi canlı tutmaya çalışıyoruz. Biz mücadelemize devam edeceğiz. İşimiz artık çok daha zor. Çok üzgünüz. Minimum 5 maç kazanmak zorundayız. Bir galibiyet alsak belki farklı bir havaya bürüneceğiz. Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum. Maçın hakemi de çok iyi maç yönetti." değerlendirmesinde bulundu.

İlk yarının son dakikalarında stoper Lokman Gör'ün sakatlanarak oyundan çıkmasının takımı olumsuz etkilediğini kaydeden Hamzaoğlu, "İki stoperimiz var. Sol bek Leo'yu ihtiyaç halinde oynatıyoruz. Egemen maalesef bizimle değil. Bizim için önemli bir güç kaybı. Elimizdeki şartlar ölçüsünde en iyisini çıkartmak zorundayız. Bunu bugün başaramadık." diye konuştu.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 16:33
  1. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  2. Futbol
  3. Hamza Hamzaoğlu
  4. Maçın ardından

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyükelçi Berger: Avrupa'daki Romanlar temel haklardan faydalanamıyor
    1. Büyükelçi Berger: Avrupa'daki Romanlar..
    2. 300 görevli, 14 gemi devriye geziyor!..
    3. İlhan Palut: "Son vuruşu bir türlü..
    4. AK Parti duyurdu: Sandıkların yüzde..
    5. Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 -..
    6. ABD Libya'daki askerlerini çekiyor
    7. Nisan ayında vatandaşların kar mesaisi
    8. FETÖ'nün TSK yapılanmasına büyük..
    9. Maçın ardından
    10. Ahmet Taşyürek: "Görmeyen hakem var"
    11. Kerem Kınık, yeniden Türk Kızılay..
    12. Samsun'da silahlı yaralama
    13. Yılport Samsunspor - Sarıyer maçında..
    14. Çavuşoğlu Kosovalı mevkidaşıyla görüştü
    15. Düzce’de fırında bıçaklı kavga: 1 ölü
    16. Pakistan söz vermişti! Onlarca mahkum..
    17. Kütahya'da sualtı hokeyi yarışmaları..
    18. Şanlıurfa halkına Beyazgül’den teşekkür
    19. AK Parti'nin Atakum'da seçim sonucuna..
    20. Faili meçhul cinayetle ilgili..
    21. Voleybol 1. Lig Erkekler: Alanya..
    22. Başkentte anne ile kızı havuzda boğuldu
    23. Tiago Lopes cezalı duruma düştü
    24. ADASU HES şehre 41 milyon lira..
    25. Tjaronn Chery Sivas’ı boş geçmiyor
    26. Kayserispor’un Yiğit’i göz doldurdu
    27. AK Parti'nin Atakum'da seçim sonucuna..
    28. Dünya Superbike Şampiyonası
    29. MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçından..
    30. Çinli firmadan dev adım! Gürcistan'da..
    Oyların yeniden sayımı tamamlandı! 112 oy farkla başkan seçildi!
    Oyların yeniden sayımı tamamlandı! 112 oy farkla başkan seçildi!
    Bağımsız aday sandıktan çıkan oy sayısını görünce soluğu İl Seçim Kurulunda aldı
    Bağımsız aday sandıktan çıkan oy sayısını görünce soluğu İl Seçim Kurulunda aldı
    F-35 gerçeği ifşa oldu! Eğer Türkiye programdan ayrılırsa ABD...
    F-35 gerçeği ifşa oldu! Eğer Türkiye programdan ayrılırsa ABD...
    CHP’de panik! Sahte oylar iptal edilirse AK Parti kazanır
    CHP’de panik! Sahte oylar iptal edilirse AK Parti kazanır
    Oylar çalındı ama, hırsız henüz kaçamadı!
    Oylar çalındı ama, hırsız henüz kaçamadı!

    Günün Karikatürü

    7 Nisan 2019
    YSK skandala el atmak için neyi bekliyor
    YSK skandala el atmak için neyi bekliyor
    Darbeci Hafter’e büyük darbe! Aralarında yeğeni de var
    Darbeci Hafter’e büyük darbe! Aralarında yeğeni de var