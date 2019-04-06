



ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Eskişehirspor'a 4-2 yenilen Osmanlıspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.



Özköylü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hafta içinde Altınordu'yu deplasmanda mağlup ettiklerini hatırlatarak, "Üç gün önce çok zor bir maçı kazandık. Belki ligin en kaliteli takımlarından birini deplasmanda 3-0 yendik. Altınordu karşısında çok iyi bir oyun, direnç ortaya koyan takımımız bugün beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Beklentinin çok altında kaldık. Sahamızda oynadığımız son 3 maçı kaybetmiş olmak, ligin zirvesi için iddialı olmaya çalışan bir takım adına gerçekten büyük hayal kırıklığı." diye konuştu.



Maçın ilk yarısında golün dışında pozisyonlarının bulunmadığını belirten Özköylü, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu gerçekten çok önemli bir eksik. Yediğimiz goller bizim adımıza çok üzücü. İkinci yarıda yaptığımız değişikliklerle oyuna tutunmaya, direnç koymaya, pozisyon üretmeye çalıştık, 2-2'yi yakaladık. Penaltı pozisyonunu seyredenler, Karcemarskas'ın herhangi bir müdahalesinin olmadığını bize söylediler. Seyredenlerin sözüne göre konuşuyorum. Böyle bir şey varsa hakem için büyük bir hatadır. Bir takımın kaderini değiştirmektir. Bu lig için çok zayıf bir hakem. Çok yetersiz olduğunu düşünüyorum. Penaltıdan önce Magaye'ye yapılan faul var, devam ettiriyor. Kaleci zaten maçın 10 dakikasını yedi. Bunlar mazeret mi? Değil. Bugün gerçekten kötü bir oyun ortaya koyduk. Maçın içerisine girme noktasında çabamız yoktu. Bu yüzden büyük hayal kırıklığı yaşıyorum."





- Eskişehirspor cephesi





Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, önemli bir galibiyet elde ettiklerini dile getirdi.



Ligde son 4 maçta istedikleri sonucu alamadıklarını söyleyen Çapa, "Camia tarafından beklenmedik bir üç puandı. Bizim ise beklediğimiz üç puandı çünkü içeride de Osmanlıspor'u yenmiştik. O açıdan inancımız tamdı. Bugünkü galibiyet camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.



"Bazı gerçekleri Eskişehir'in şehir olarak kabullenmesi lazım." diyen Çapa, şunları kaydetti:



"Bunu bugün söylemeyecektim, sezon sonuna saklayacaktım. Hayal kurmaktan, hayal satmaktan vazgeçelim. Eskişehirspor'un bütçesi gelecek 3-4 yıl boyunca bu ligde şampiyonluk hayali kuracak bir bütçe değil. Öyle beklentilerin içine girerseniz hayal kırıklığı yaşarsınız. İşin ciddiyetini tam olarak algılayamadık veya biz anlatamadık. O arkadaşları dışlamak beni çok üzdü. Çünkü o çocuklar bizi 6 ay bekledi. Neden onlara sabrettiğimizi bugün hep birlikte görmüş olduk. İlk devreyi sadece 12 oyuncuyla oynadığımızı unuttuk. Kaç kişi kaldık da bizim çocuklar, öteki çocuklar hesabı yapmaya başladık. Bunların hepsi bizim çocuklarımız. Sabredelim sezonu güzel bir şekilde bitirelim."