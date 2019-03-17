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Maçın ardından

Boluspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak:"Bu mücadele bizi mutlu etti. Bundan sonra oynayacağımız maçlar ilk 6 içerisinde olan takımlarla olacak ve her maç final havasında olacak"- Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak:"Kazanamadığımız için üzgünüz"

17 Mart 2019 Pazar 20:59
Maçın ardından

BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Orhan Kaynak, 1-0 kazandıkları Balıkesirspor Baltok maçına ilişkin, "Bu mücadele bizi mutlu etti. Bundan sonra oynayacağımız maçlar ilk 6 içerisinde olan takımlarla olacak ve her maç final havasında olacak." dedi.

Kaynak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın ilk yarısında istedikleri oyunu oynayamadıklarını belirterek, "Rakip çok iyi mücadele etti. Buradan Giray Bulak'ı kutluyorum. Bundan sonraki maçlarında Balıkesirspor Baltok'a başarı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak, sahada kazanmayı isteyen bir Boluspor'un olduğunu aktararak, "Bundan sonraki maçlarımızda da inşallah istekli ve arzulu oluruz. Oyuncuların istekli olması bizi sevindirdi. Her maçı kazanmak için oynuyorsunuz. Bu mücadele bizi mutlu etti. Bundan sonra oynayacağımız maçlar ilk 6 içerisinde olan takımlarla olacak ve her maç final havasında olacak." diye konuştu.


- Giray Bulak: "Oyunu çirkinleştirmeden oynuyoruz"


Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak ise "Her zaman oyunu elde tutuyoruz. Ama maalesef bir gol yediğimizde gol yapamıyoruz. Normalde şu maçın kaybedilecek bir tarafı var mı? Güle oynaya kazanabileceğimiz bir maçtı." ifadelerini kullandı.

Boluspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak ve Boluspor'u tebrik eden Bulak, şunları kaydetti:

"Oyuncularımı da kutluyorum. Gol atmak, çalışma ve beceri işi. Golcü olmak lazım. Biz bunun sıkıntılarını yaşıyoruz. Yoksa oyunun elde tutulması, oynanması, pozitif düşünce ve oyun felsefesi bizim her zaman memnun kaldığımız tarafı. Disiplinli oynuyorlar. Oyunu çirkinleştirmeden oynuyoruz. Herkes atak yapabiliyor, savunma yapabiliyor. Kazanamadığımız için üzgünüz."

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 20:59
  1. Balıkesirspor BALTOK
  2. Boluspor
  3. Spor Toto 1. Lig

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