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Maçın ardından

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman:"Maç içerisinde her şeye rağmen ikinci golü bulabilir miydik çok rahat bulabilirdik"- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı:"Oyun gücü beni son derece mutlu etti. Bunun için oyuncularımı tebrik ediyorum"

17 Mart 2019 Pazar 20:47
Maçın ardından

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan İstikbal Mobilya Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, maçı son dakikalara kadar iyi getirdiklerini fakat uzatmalarda yedikleri penaltı golüyle sahadan beraberlikle ayrıldıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, temposu yüksek, bol pozisyonlu, 90 dakikası iyi bir maç oynandığını belirtti.

Maçın ilk 30 dakikası rakibe pozisyon vermeyen bir takım görüntüsü verdiklerini dile getiren Karaman, "İlk yarıda 30 ile 45 dakika arası iyi baskı yedik. Zaten Başakşehir takımı ligde attığı 40 golün 20 tanesini bu dakikalar arasında atmış. Kim ne derse desin Başakşehir iyi bir kadrodan kurulu bir takım." dedi.

Kana Bıyık'ın sakatlanarak oyundan çıkmasının takım düzenlerini etkilediğini ifade eden Karaman, şunları kaydetti:

"İkinci yarıda bir baskıyla karşılaştık. Kana Bıyık'ın oyundan çıkması bizi çok etkiledi. Zaten çok eksiğimiz var. Böyle de olunca oyuncu değiştirmede zorlandık. Mensah ile Deniz Türüç sahada olsa rakibin oyunu riske ettiği süreçte farka dahi gidebilirdik. Maç içerisinde her şeye rağmen ikinci golü bulabilir miydik çok rahat bulabilirdik. Hakem konusuna gelince de kolay değil uzun süre bir maça verilmeyen hakemin ilk defa buraya gelmesi onun açısından da zor. Hakem de sıfır hata ile maçı tamamlamak istiyor. Uzun süre Başakşehir maçını yönetmemiş baskı altında. Rakibimizin çok net pozisyonları vardı ama maçı biz uzatma dakikalarına kadar getirmişiz. Penaltı pozisyonunda oyuncumuzun dizinden seken top eline geliyor. Hakem baskı altında olduğu için onu kaçırdı. Çünkü VAR'dan defalarca izledi. Bu bir bahane değil tabii bizim de hatalarımız oldu."


- Abdullah Avcı: "Oyun gücü beni son derece mutlu etti"


Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligin çıkış yapan takımlarından biri olan Kayserispor'a karşı iyi bir oyun sergilediklerini söyledi.

Her açıdan üstünlüğün kendilerinde olduğu bir maç oynadıklarını belirten Avcı, "Top 56 dakika oyunda kalmış ve biz 56 kere rakip ceza alanına girmişiz. 34 kez şut atmışız, bunun 12 tanesini Visca atmış. Attığımız 34 şutun 24'ünü ceza saha içerisinde organizasyonlarla sağlamışız." dedi.

Oyuna istedikleri gibi başlamayı başardıklarını aktaran Avcı, şunları kaydetti:

"Beni bugün mutlu eden maçın 1'inci dakikasından sonuna kadar oyunun içerisinde organizasyonlarla oyun gücü gösterdik. Oyun gücü beni son derece mutlu etti. Bunun için oyuncularımı tebrik ediyorum. Kayserispor'a başarılar diliyorum. Milli takım haftasına giriyoruz. Yeni dönem başlıyor. Benim de hocalığımı yapmış Türk futbol tarihinin en önemli başarısına sahip Şenol hocaya başarılar diliyorum. Milli takıma 4 oyuncu verdik. Bizim ona yapacağımız hizmet ise bu oyuncuların sayısını artırmaktır. Milli takımımıza ve hocamıza bu çıktığı yolda başarılar diliyorum. "

Emre Belözoğlu'nun yeniden milli takıma çağrılmasını da değerlendiren Avcı, "Emre Belözoğlu'na büyük bir parantez açmak lazım. 18-19 yaşında A Milli Takım, 39 yaş yine A Milli Takım. 2011'de ben A Milli Takım'da görev yaptığımda onu milli takıma çağırdığımda çok da eleştiri almıştım. Aradan 7 sene geçti. Geçmişten bugüne Türk futbolunun en değerli oyuncusu. Bizim için de çok güzel bir şey. Ona başarılar diliyorum. Diğer sporculara da aynı şekilde örnek olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 20:47
  1. İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman
  2. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı
  3. Spor Toto Süper Lig

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