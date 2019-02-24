0553 313 94 23

Maçın ardından

- Giresunspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç:"Şu anda düşme potasının o sıcaklığını bedenimizde hissedecek bir konuma geldik. Dolayısıyla herkesten özür dilememiz gerekiyor"- Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar:"Bu sahada 10 kişi 70 dakika mücadele ettik. Giresunspor gibi bir takıma karşı bu kolay değildi. Üç puan almayı başardılar"

24 Şubat 2019 Pazar 17:15
Maçın ardından


GİRESUN (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Altay'a 2-1 yenilen Giresunspor'un teknik direktörü Kemal Kılıç, aldıkları sonuç nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

Kılıç, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını belirterek, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Şu anda düşme potasının o sıcaklığını bedenimizde hissedecek bir konuma geldik. Dolayısıyla herkesten özür dilememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kazanmakta güçlük çektiklerine işaret eden Kılıç, şöyle konuştu:

"Ne yaparsanız yapın, bu sonuçları değiştirmeniz için kazanmanız gerekiyor. Son 2 haftadır iyi oyunlar oynadık. İyi oynadığımızı düşündük ve veriler de öyleydi. Kazanmak zorunda olan bir takımız. Her takım bir şekilde o çemberi kırıp çıktı. Bir tek biz yapamadık gibi bir tablo var."

Kılıç, Altay'ı 60 dakikanın üzerinde eksik oynamalarına rağmen kazandıkları için tebrik ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Son bölümde büyük gayret sarf etti oyuncularımız. Yanlış oynamamıza rağmen üçüncü bölgeye kadar topu getirdik. Son vuruşlar beceriksiz ve kötüydü. Çok da arzu etmemize rağmen kaybettik. Kazanan takımı da kutlamak gerekiyor. Çünkü 60 dakikadan daha fazla eksik oynadılar. İki golü de 10 kişi mücadele ederken buldular."

Giresunspor'un gelecek haftalarda daha başarılı sonuçlar alması gerektiğini ifade eden Kılıç, "Takımımızın yeri burası değil. Ne kadar pozitif düşünceler içerisinde olursanız olun, maç kazanmanız gerekiyor. Hatta üst üste kazanmamız, bu girdaptan, içerisinde bulunduğumuz yerden çıkmak lazım." diye konuştu.


- Altay cephesi


Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Giresun deplasmanında önemli bir galibiyet elde ettiklerini ve oyuncularını kutladığını belirterek, şunları söyledi:

"Bu maçın ne kadar zor olacağını bütün hafta konuştuk. Hem bizim hem de Giresunspor için önemliydi. Bu sahada 10 kişi 70 dakika mücadele ettik. Giresunspor gibi bir takıma karşı bu kolay değildi. Üç puan almayı başardılar. Birkaç pozisyonumuz da var. Buradan daha farklı skorla da ayrılabilirdik ama 3 puan almasını bildik ve kazandığımız için mutluyuz."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 17:15
  1. Altay
  2. Futbol
  3. Giresunspor
  4. Kemal Kılıç
  5. Sait Karafırtınalar
  6. Spor Toto 1. Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karabük’te 227 parça tarihi eser ele geçirildi
    1. Karabük’te 227 parça tarihi eser ele..
    2. AK Parti'den MHP Lideri Bahçeli'ye,..
    3. Yağışlı hava beraberinde kazayı da..
    4. Diyarbakır’da silah kaçakçılarına..
    5. "Genetik hastalıkları düzeltebilmek,..
    6. Salihli’de puanlar paylaşıldı
    7. Elektrikli otobüsler test sürüşlerine..
    8. Giresun-Sivas karayolunda trafik..
    9. ABD askeri uçağı Rusya semalarında!
    10. Kırklareli yarın okullar tatil mi..
    11. Hocalı katliamının 27’nci yıl dönümü
    12. Voleybol: Efeler Ligi
    13. Demokrasi Meydanı’nda geri sayım..
    14. Başkan Ataç’ın seçim iletişim merkezi..
    15. GRTC’den Yerlilik ve Millilik Çalıştayı
    16. Karaköprü Belediye Başkanı Metin..
    17. Gaziantep Alg Spor zorlu maçta 1 puan..
    18. "Genetik hastalıkları düzeltebilmek..
    19. “Afyon Kodluyor” projesi Park..
    20. Soğuk hava Galatasaray taraftarını..
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Dünya teyakkuza geçti! NATO'ya çağrı: Acil savaş gemilerinizi yollayın
    Dünya teyakkuza geçti! NATO'ya çağrı: Acil savaş gemilerinizi yollayın
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı
    Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?