



GİRESUN (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Altay'a 2-1 yenilen Giresunspor'un teknik direktörü Kemal Kılıç, aldıkları sonuç nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

Kılıç, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını belirterek, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Şu anda düşme potasının o sıcaklığını bedenimizde hissedecek bir konuma geldik. Dolayısıyla herkesten özür dilememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kazanmakta güçlük çektiklerine işaret eden Kılıç, şöyle konuştu:

"Ne yaparsanız yapın, bu sonuçları değiştirmeniz için kazanmanız gerekiyor. Son 2 haftadır iyi oyunlar oynadık. İyi oynadığımızı düşündük ve veriler de öyleydi. Kazanmak zorunda olan bir takımız. Her takım bir şekilde o çemberi kırıp çıktı. Bir tek biz yapamadık gibi bir tablo var."

Kılıç, Altay'ı 60 dakikanın üzerinde eksik oynamalarına rağmen kazandıkları için tebrik ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Son bölümde büyük gayret sarf etti oyuncularımız. Yanlış oynamamıza rağmen üçüncü bölgeye kadar topu getirdik. Son vuruşlar beceriksiz ve kötüydü. Çok da arzu etmemize rağmen kaybettik. Kazanan takımı da kutlamak gerekiyor. Çünkü 60 dakikadan daha fazla eksik oynadılar. İki golü de 10 kişi mücadele ederken buldular."

Giresunspor'un gelecek haftalarda daha başarılı sonuçlar alması gerektiğini ifade eden Kılıç, "Takımımızın yeri burası değil. Ne kadar pozitif düşünceler içerisinde olursanız olun, maç kazanmanız gerekiyor. Hatta üst üste kazanmamız, bu girdaptan, içerisinde bulunduğumuz yerden çıkmak lazım." diye konuştu.





- Altay cephesi





Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Giresun deplasmanında önemli bir galibiyet elde ettiklerini ve oyuncularını kutladığını belirterek, şunları söyledi:

"Bu maçın ne kadar zor olacağını bütün hafta konuştuk. Hem bizim hem de Giresunspor için önemliydi. Bu sahada 10 kişi 70 dakika mücadele ettik. Giresunspor gibi bir takıma karşı bu kolay değildi. Üç puan almayı başardılar. Birkaç pozisyonumuz da var. Buradan daha farklı skorla da ayrılabilirdik ama 3 puan almasını bildik ve kazandığımız için mutluyuz."