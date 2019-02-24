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Maçın ardından

- MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan: "Ankaragücü, iyi yerlere gidecek, bundan son derece eminim"- Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: "Hak etmediğimiz bir mağlubiyet oldu"

24 Şubat 2019 Pazar 16:23
Maçın ardından


ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Kaplan, takımının ligde iyi yerlere geleceğine inandığını söyledi.

Kaplan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın genelinde iyi oynadıklarını belirterek, "Ankaragücü, iyi yerlere gidecek, bundan son derece eminim." dedi.

Futbolcular ve teknik ekibin 3 gündür kulüpte yattığını vurgulayan Kaplan, "Maça iyi hazırlandık. Geçen hafta 4 gol atan rakibi iyi etüt ettik. Özellikle ilk yarıda 2. golü de bulabilirdik. Kenetlenen ve maçı kazanmak isteyen oyuncu grubu ve bizi 90 dakika destekleyen taraftarlarımız vardı." diye konuştu.

Duran toptan yedikleri gol dışında rakibe pozisyon vermediklerinin altını çizen Kaplan, "Savunmada iyiydik. Önde de 3. bölge oyuncularımız baskıyı güzel yaptı, hepsini tebrik ediyorum. Takımın koşu mesafesi arttı. Antrenman metotlarında farklı boyuta geldik. Şuta dayalı ve merkezden kaleye gitmeyi denedik. Djedje'nin olmaması fark etmedi, herkes aynı seviyeye geldi. Yaptığımız değişiklikler de yerinde olunca maçı kazandık." değerlendirmesinde bulundu.


- Büyükşehir Belediye Erzurumspor cephesi


Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ise önemli bir maçı kaybettiklerini söyledi.

Özdilek, oyuna her iki takımın da istediği gibi başlayamadığını ve dengeli bir oyun olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Son haftalarda iştahımız ve rakibe yakın duruşumuz bizi ileri taşıyordu. Bu maçın ilk yarısında bunu yapamadık. Rakibimiz seyirci ve iştahıyla öne geçti. Soyunma odasında iştahımızın bütün halinde sahaya yansıması gerektiğini konuştuk ve ikinci yarıda golü de bulduk. Tam oyuna hükmetmeye başlamışken kırmızı kartla 10 kişi kaldık. Halil hocanın çok ağır karar verdiğini düşünüyorum. Futbol enteresan bir oyun. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet oldu. Önümüzde 11 hafta ve 33 puan var. Rakiplerimizi kovalamaya devam edeceğiz. Her maçı kazanmak için çalışmayı sürdüreceğiz."

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 16:23
  1. 23. hafta
  2. Büyükşehir Belediye Erzurumspor teknik direktörü Mehmet Özdilek
  3. Futbol
  4. Maçın ardından
  5. MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan
  6. Spor Toto Süper Lig

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