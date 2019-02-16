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Maçın ardından

- Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba:"Zor bir sürece girdik. Herkesin destek olması lazım"- "(İstifa konusu) En kolayı o; hemen evine gidip sıcak yuvada kış gününde oturmak. Mücadele etmek kadar güzel bir şey yok"

16 Şubat 2019 Cumartesi 19:42
Maçın ardından


BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor'a sahasında 2-0 yenilen Bursaspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, zor bir sürece girdiklerini ancak mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

Aybaba, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, klasik maçlardan birini geride bıraktıklarını ifade etti. Koşan ve mücadele eden bir takım olduklarını belirten Aybaba, pozisyon sonlandırma sıkıntılarının olduğunu anlattı.

Futbolcuların yine coşkulu ve istekli bir oyun ortaya koyduğunu vurgulayan Aybaba, şöyle devam etti:

"Maalesef forvet oyuncularım pozisyon alamadı. Sezon başından beri bu sıkıntıları yaşıyoruz. Eksik oyuncularım var. Çaykur Rizespor 7 oyuncu almış, 6'sı oynuyor. Bizim 3 oyuncumuz eksik. Neredeyse yeni bir takıma karşı oynadık. Birlikteliğimizi muhafaza altına almamız gerekiyor. Esas bu işin sahipleri taraftarların, çok daha dikkati olması ve sahiplenmesi lazım. Oyuncuların kaldıramayacağı baskıyı görmesi lazım. Zaten kadromuz sıkıntılı, alternatif oyuncularımız yok, tercihlerde ve 11 çıkarmada zorlanıyoruz. Bir maç kaybettik. Yarın tekrar toplanıp çalışmaya devam edeceğiz. Zor bir sürece girdik. Herkesin destek olması lazım."

Aybaba, bir gazetecinin "Taraftarlar ilk defa size tepki gösterdi. Oyuncu tercihleriniz de eleştirildi. Bu konu hakkında ne söylemek isterseniz?" sorusuna esprili şekilde, "Elimizde 2 iyi santrfor daha var. Tercihlerde bazen hata yapıyoruz. Özür dilerim herkesten. Elimizde çok iyi bekler ve stoperler var, onlarda da hata yapıyorum. İnsanın önce futbolu ve mevcut kadroyu bilmesi lazım. Bilmiyorsa da bu konulara girmemesi lazım." yanıtını verdi.


- "Yusuf Erdoğan'ın ruh hali kötüydü, gördüm ve çıkardım"


Aybaba, Yusuf Erdoğan'a gösterilen tepki ve futbolcunun oyundan çıkarılmasıyla ilgili soru üzerine, Yusuf'un ellerindeki en iyi kanat oyuncusu olduğu belirtti.

Yusuf'u kazanmak için mücadele ettiklerini vurgulayan Aybaba, "Devre arasında bir çıkış yakaladı. Değerlendirelim, kazanalım istedik. Bu baskıyı görünce çıkmak istedi. Çıkarmayacaktım. Ruh hali kötüydü, gördüm ve çıkardım. Bu olmasaydı keşke. Bir hafta boyunca kenar oyuncusu arayacağız, talip olan varsa bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Aybaba, istifa edip etmeyeceği yönündeki soruya ise şu şekilde cevap verdi:

"En kolayı o; hemen evine gidip sıcak yuvada kış gününde oturmak. Mücadele etmek kadar güzel bir şey yok. Bir futbol kentine hizmet etmek var. Her şey bittikten sonra bizim ve oyuncularımızın nasıl mücadele ettiğini anlatırım."

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 19:42
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