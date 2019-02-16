



HATAY (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Hatayspor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Sonuç olarak burada 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz." dedi.

Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadelede gole yakın tarafın, takımı olduğunu belirtti.

Oyunda aldıkları risklerle beraber Adana Demirspor'un kullanabileceği alanların ortaya çıktığını ifade eden Palut, şunları kaydetti:

"Sonuç olarak burada 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz. Bir süredir galip gelemiyoruz. Bugün bunu başarmak istiyorduk. Ama kendimizi oyun olarak geliştirmemiz lazım. Mücadele, istek tamam ama saha içi organizasyon noktasında demek ki kazanmak için ve rakip ceza sahası efektifliğinde daha fazlasına ihtiyacımız var. Bunun için de çalışmalarımızı sürdürüp ilk fırsatta tekrar çıkış yakalamak istiyoruz."





- Adana Demirspor cephesi





Maçın son dakikalarında hakem Koray Gençerler tarafından teknik direktör Ümit Özat'ın tribüne gönderilmesi nedeniyle basın toplantısına katılan yardımcı antrenör Serkan Damla da sezon başından bu yana ilk defa derli toplu oynadıklarını düşündüklerini söyledi.

Oyuncularının çok iyi mücadele ettiğini aktaran Damla, şöyle konuştu:

"Final paslarında biraz daha dikkat edebilseydik, biraz doğru oynayabilseydik buradan 3 puanla çıkmamak mümkün değildi. Hatayspor güçlü ve iç sahada iyi oynayan bir takım. Buradan da bir puan almak en azından içeride oynayacağımız maça daha moral olacak. O maçta seyircimizin desteğiyle de inşallah 3 puanla tanışırız."



