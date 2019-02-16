



İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Balıkesirspor Baltok'u 2-0 yenen Ümraniyespor'un teknik direktörü Ahmet Taşyürek, önemli bir galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Taşyürek, hem kupada hem de ligde olağanüstü çaba gösterdiklerini belirterek, "1-2 haftadır normal maç temposundan daha düşük tempoda oynuyoruz. Bunu da biz istiyoruz. Oyuncu rotasyonu yerine dinlenmeli, akıllı, gol yemeden oynamaya başladık. Bunu yapamazsak sakatlarımız ve cezalılar birikiyor." ifadelerini kullandı.

Taşyürek, zor bir maçı kazasız geçtiklerini anlatarak, "Önemli bir galibiyet. Mutluyuz. Gelecek hafta Gençlerbirliği maçı var. Sonrasında kupada Trabzonspor'la oynayacağız. Bu maça ne kadar çok sağlıklı oyuncuyu taşıyabilirsek o denli iyi olacak." şeklinde konuştu.





- Giray Bulak: "Beklemediğimiz bir sonuç oldu"





Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, Ümraniye Belediyesi Stadı'nın koşullarının oyuna odaklanmalarını olumsuz yönde etkilediğini aktardı.

"Ümraniye Belediyesi Stadı'nda panayır havasında maçlar oynanıyor." diyen Bulak, şunları kaydetti:

"Bu tip sahalarda oynamak zor. Böyle bir ortamda oyuna yoğunlaşmak zor oldu. Konsantrasyon eksikliği oluyor. Stadyum havası olmayınca bu şekilde hissediliyor. Büyük takımlar istemediğinde burada oynamayabiliyor. Diğer takımlar oynuyor. Bu iyi değil. Eşitsizlik oluyor. Burası 1. Lig, buradan çıkanlar Süper Lig'e yükseliyor. Bir taraftan esiyor diğer taraftan dışarı çıkıyor."

Kadro genişliğinin az olmasının oyunlarını etkilediğini anlatan tecrübeli teknik adam, "Beklemediğimiz bir sonuç oldu. Oyunun akışına bakınca maç berabere bitecek gibi duruyordu. İki pozisyon buldular. Dirençli bir oyun oynadılar. İyi pas yaptılar. Biz de iyi pas yaptık. Penaltı pozisyonuna takıldım. Hakem iyi maç yönetti ama o pozisyona takıldım. 1-0'dan sonra oyunu riske ettik. Savunmayı boşaltınca ikinci gol geldi. Beraberliği de yakalayabilirdik. Uzatmada gelen gol normal. Gençlerin iyi mücadelesi oldu. Rakibimizi tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.