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Maçın ardından

- Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut:"Bugün 11'e 11 mücadele edebilseydik, bu maçı kaybetmezdik"- "Önümüzdeki haftadan itibaren bu takım çıkışa geçecek"

15 Şubat 2019 Cuma 23:45
Maçın ardından


MALATYA (AA) - Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 2-1 yenildikleri Beşiktaş maçına ilişkin, "Bugün 11'e 11 mücadele edebilseydik, bu maçı kaybetmezdik." dedi.

Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hakem ve Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi ile ilgili açıklamalarda bulunmayacağını dile getirdi.

3 puan kazanabilmek için sahaya çıktıklarını anlatan Bulut, şöyle devam etti:

"10 kişi kalmamıza rağmen soyunma odasına 0-0 girdik. Yediğimiz basit bir gol oldu ama beraberliği yakaladık. Ondan sonra da bir ortada dikkatsizce yediğimiz 2. golü yaşadık. Sonra risk aldık, bu sırada da Beşiktaş biraz daha pozisyon buldu. Oyunu çevirmeye çalıştık ama başaramadık."

Erol Bulut, Bifouma ve Kamara'nın sakatlıklarıyla ilgili bir soru üzerine, "İki oyuncu da bizim için önemli. Bifouma 5-6 hafta bizimle olamayacak. Kamara'nın yan bağlarında gerilme var. O iki oyuncu olsaydı bugün bu maçın gidişatı farklı olurdu. Hatta bugün 11'e 11 mücadele edebilseydik, bu maçı kaybetmezdik. Her şeye rağmen önümüzdeki haftadan itibaren bu takım çıkışa geçecek." diye konuştu.

Takımın hedefiyle ilgili bir soruya da Bulut, "Taraftarın her zaman beklentisi Avrupa'dır. Her hocanın hedefi de Avrupa'dır ama gerçekleri görmemiz lazım. İlk yarı bittiğinde söylediğimiz gibi 7-8 hafta geçsin, gerçekleri görelim. Bu düşüncem devam ediyor. Bizim hedefimiz ilk altıdır." şeklinde yanıt verdi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 23:45
  1. Beşiktaş
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  5. Spor Toto Süper Lig

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